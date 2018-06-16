Франция – Австралия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Сборная Франции по футболу сыграет с командой Австралии в стартовом матче группового этапа чемпионата мира 2018 года в России. Поединок квартета С пройдет в субботу, 16 июня, на стадионе "Казань Арена". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Австралия. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Для команд эта встреча станет первой в истории противостояний. Любопытно, что наставник австралийцев Берт ван Марвейк вывел на ЧМ-2018 сборную Саудовской Аравии, но не сумел договориться с тамошней федерацией о продлении контракта. В итоге голландец откликнулся на предложение поработать с "соккероуз".

ЧМ-2018. Группа С. 1-й тур

Казань, стадион "Казань Арена"

Главный арбитр: Андрес Кунья (Уругвай)

Франция – Австралия – 0:0

Франция (ориентировочный состав): Уго Льорис – Бенжамен Менди, Самюэль Умтити, Рафаэль Варан, Джибриль Сидибе – Блез Матюиди, Нголо Канте, Поль Погба – Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру

Австралия (ориентировочный состав): Мэти Райан – Азиз Бехич, Трент Сейнсбери, Марк Миллиган, Джошуа Рисдон – Аарон Муй, Миле Йединак, Массимо Луонго, Робби Круз, Эндрю Наббут – Мэтью Леки

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0. МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Португалии благодаря хет-трику Криштиану Роналду сыграла вничью с Испанией.