Франция – Австралия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Сборная Франции по футболу сыграет с командой Австралии в стартовом матче группового этапа чемпионата мира 2018 года в России. Поединок квартета С пройдет в субботу, 16 июня, на стадионе "Казань Арена". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Австралия. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.
Для команд эта встреча станет первой в истории противостояний. Любопытно, что наставник австралийцев Берт ван Марвейк вывел на ЧМ-2018 сборную Саудовской Аравии, но не сумел договориться с тамошней федерацией о продлении контракта. В итоге голландец откликнулся на предложение поработать с "соккероуз".
ЧМ-2018. Группа С. 1-й тур
Казань, стадион "Казань Арена"
Главный арбитр: Андрес Кунья (Уругвай)
Франция – Австралия – 0:0
Франция (ориентировочный состав): Уго Льорис – Бенжамен Менди, Самюэль Умтити, Рафаэль Варан, Джибриль Сидибе – Блез Матюиди, Нголо Канте, Поль Погба – Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру
Австралия (ориентировочный состав): Мэти Райан – Азиз Бехич, Трент Сейнсбери, Марк Миллиган, Джошуа Рисдон – Аарон Муй, Миле Йединак, Массимо Луонго, Робби Круз, Эндрю Наббут – Мэтью Леки
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0. МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Португалии благодаря хет-трику Криштиану Роналду сыграла вничью с Испанией.
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