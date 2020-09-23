Франков поставил под сомнение решение УЕФА по украинским и российским командам

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков усомнился в необходимости разводить украинские и российские клубы в еврокубках, пока на трибунах нет болельщиков.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы зрителей во время стрима на своем YouTube-канале. Журналист считает, что такие матчи можно проводить на нейтральных полях.

"Почему сейчас, когда на трибунах нет болельщиков, нужно разводить в еврокубках украинские и российские клубы? В чем глубокий смысл? Если бы условное "Динамо" Киев сыграло с условным "Краснодаром", то между ними бы началась война? Не верю. Нейтральное поле – и вперед. Не нужно украинским клубам ехать в Россию, а российским – в Украину. Но почему бы им не играть друг с другом?" – спросил Франков.

Напомним, что с июля 2014 года УЕФА не позволяет украинским и российским командам играть между собой в еврокубковых поединках из-за политической ситуации между странами.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский журналист Алексей Андронов заявил, что украинцу Руслану Малиновскому предложили покинуть "Аталанту" из-за перехода россиянина Алексея Миранчука.