Франков – болельщикам "Динамо": вы хотите быть, как "Карпаты"?

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков обратился к болельщикам киевского "Динамо", которые призывают президента команды Игоря Суркиса покинуть свой пост.

"Когда я слышу очередной крик на тему "Суркис, уходи. До чего ты довел киевское "Динамо". Надоел", я снова и снова обращаюсь к болельщикам: "Вы хотите быть, как "Карпаты"? Или вы хотите быть, как "Металлист" или "Днепр"?" – спросил Франков у зрителей на своем YouTube-канале.

Он добавил, что вся критика и упреки в адрес президента "Динамо" является обычным трепом, и заявил, что обсуждение некоторых вещей не имеет никакого смысла и является лишь тратой нервов.

"Все эти призывы и возмущения – это треп ни о чем. Да, игра была ужасной два матча подряд. Что дальше? Что по этому поводу должен сделать Игорь Суркис? Он будет слушать не тех людей, которые придут к нему просто так, с советом. Так вопрос главного тренера не решается. Заметьте, я говорю не о правильности, а о смысле и бессмысленности обсуждения этих вещей", – подытожил Франков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Суркис назвал условия увольнения главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко.