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30 мая • обновлено в 12:52
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Fox Sports сообщил о смерти Месси: в сети вспомнили "самую печальную новость"

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8 лет назад 29 мая 2012 года состоялась одна из самых печально известных кибератак в спортивных СМИ.

Лионель Месси

Лионель Месси

Американский медиа-гигант Fox Sports объявил о смерти Месси в результате "сердечно-легочной недостаточности во время тренировки".

"Мы сообщаем печальную новость о том, что Лионель Месси скончался от сердечно-легочной недостаточности во время тренировки", - говорилось в латиноамериканском аккаунте Fox Sports в Twitter.

Сообщение о смерти Месси

Сообщение о смерти Месси

@FOXSports_norte

Твит был быстро удален, и Fox Sports признал, что их взломали, однако, новость успела разлететься мгновенно.

"Мы сожалеем о предыдущем твите и приносим свои извинения тем, кто обиделся. Очевидно, мы были взломаны", – написали в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 мая 2005 года Лионель Месси забил свой первый гол за "Барселону" в домашнем матче 34-го тура испанской Ла Лиги против "Альбасете".

Официальный Twitter Ла Лиги опубликовал видео этого момента на своей странице.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Лионель Месси
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