Фото тела Марадоны в открытом гробу выложили в сеть
Работник аргентинского похоронного бюро, который готовил тело легендарного Диего Марадоны к погребению, выложил в сеть снимок с открытым гробом.
В кадре мужчина смотрит в камеру, демонстрируя поднятый вверх большой палец, правой рукой касаясь лба бывшего футболиста.
Изображение стало вирусным в социальных сетях и спровоцировало скандал среди болельщиков.
Владелец похоронного бюро подтвердил, что сотрудник был уволен, и принес извинения семье Марадоны.
Как сообщал OBOZREVATEL, Марадона скончался в своем доме в Буэнос-Айресе в возрасте 60 лет вечером 25 ноября.
Сын легенды футбола узнал о смерти отца, попал в реанимацию. Адвокат Диего заявил о "преступном идиотизме" из-за смерти клиента. Позже в сети вспомнили, как Марадона сыграл на "убитом" поле ради больного ребенка.