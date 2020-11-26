Фото тела Марадоны в открытом гробу выложили в сеть

Максим Иншаков Футбол 18:56, 26.11.2020 Обновлено: 19:13, 26.11.2020

Работник аргентинского похоронного бюро, который готовил тело легендарного Диего Марадоны к погребению, выложил в сеть снимок с открытым гробом.

В кадре мужчина смотрит в камеру, демонстрируя поднятый вверх большой палец, правой рукой касаясь лба бывшего футболиста.

Работник похоронного бюро позирует с гробом Марадоны
TN

Изображение стало вирусным в социальных сетях и спровоцировало скандал среди болельщиков.

Владелец похоронного бюро подтвердил, что сотрудник был уволен, и принес извинения семье Марадоны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марадона скончался в своем доме в Буэнос-Айресе в возрасте 60 лет вечером 25 ноября.

Сын легенды футбола узнал о смерти отца, попал в реанимацию. Адвокат Диего заявил о "преступном идиотизме" из-за смерти клиента. Позже в сети вспомнили, как Марадона сыграл на "убитом" поле ради больного ребенка.

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