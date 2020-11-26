Фото тела Марадоны в открытом гробу выложили в сеть

Работник аргентинского похоронного бюро, который готовил тело легендарного Диего Марадоны к погребению, выложил в сеть снимок с открытым гробом.

В кадре мужчина смотрит в камеру, демонстрируя поднятый вверх большой палец, правой рукой касаясь лба бывшего футболиста.

Изображение стало вирусным в социальных сетях и спровоцировало скандал среди болельщиков.

Владелец похоронного бюро подтвердил, что сотрудник был уволен, и принес извинения семье Марадоны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марадона скончался в своем доме в Буэнос-Айресе в возрасте 60 лет вечером 25 ноября.

Сын легенды футбола узнал о смерти отца, попал в реанимацию. Адвокат Диего заявил о "преступном идиотизме" из-за смерти клиента. Позже в сети вспомнили, как Марадона сыграл на "убитом" поле ради больного ребенка.