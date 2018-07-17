Фото сборной Хорватии попало под расследование ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) изучает обстоятельства появления Огнена Вукоевича в раздевалке сборной Хорватии после финала ЧМ-2018.
"ФИФА изучает этот вопрос. Больше комментариев у нас нет", – цитирует "СЭ" пресс-службу федерации.
🥈 #WorldCup silver medallist. #Croatia 🔥#BeProud #Family #WorldCupFinal #FlamingPride #Vatreni pic.twitter.com/1BsXIM6rn1— HNS | CFF (@HNS_CFF) 15 июля 2018 г.
Напомним, что Вукоевич был исключен из состава делегации сборной Хорватии на чемпионате мира 2018 года в России. Нынешний скаут "бело-синих" был освобожден от обязанностей одного из помощников наставника "клетчатых" Златко Далича из-за видео, в котором Вукоевич и защитник хорватов Домагой Вида посвятили Украине победу над Россией.
Финальный поединок чемпионата мира по футболу-2018 Франция - Хорватия завершился в Москве со счетом 4:2.
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