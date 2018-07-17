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Фото сборной Хорватии попало под расследование ФИФА

5.7тЧитать новость на украинском

Международная федерация футбола (ФИФА) изучает обстоятельства появления Огнена Вукоевича в раздевалке сборной Хорватии после финала ЧМ-2018.

"ФИФА изучает этот вопрос. Больше комментариев у нас нет", – цитирует "СЭ" пресс-службу федерации.

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Напомним, что Вукоевич был исключен из состава делегации сборной Хорватии на чемпионате мира 2018 года в России. Нынешний скаут "бело-синих" был освобожден от обязанностей одного из помощников наставника "клетчатых" Златко Далича из-за видео, в котором Вукоевич и защитник хорватов Домагой Вида посвятили Украине победу над Россией.

Финальный поединок чемпионата мира по футболу-2018 Франция - Хорватия завершился в Москве со счетом 4:2.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Огнен Вукоевич
Место
Россия
Объекты
сборная Хорватии по футболуФИФА
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Symon Valeriy
Symon Valeriy
А что за Хуйло там с пальцем вверх?
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
Symon Valeriy, ты про мужика, вокруг которого столпились хорваты? так ты ошибся - хуйло осталось в куиве, а на фото ваш бог и господин
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