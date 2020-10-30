Фото игрока "Шахтера" использовали для распространения фейков в Беларуси

Зеркально отображенную фотографию футболиста "Шахтера" Виктора Коваленко использовали для распространения фейковых новостей в Беларуси.

На своей странице в Facebook пользователь Виктор Северин опубликовал скриншот новости, в которой сообщается о смерти одного из белорусских студентов во время митинга. Третьекурсника Артема Горина якобы ранили во время мирного шествия около площади Якуба Коласа в Минске, однако на снимке изображен полузащитник "горняков".

Напомним, что протесты в Беларуси начались после "победы" Александра Лукашенко на президентских выборах в стране, который по их результатам якобы набрал 80% голосов. Люди массово вышли на улицы и столкнулись с жестким сопротивлением со стороны силовиков, которые начали избивать и задерживать митингующих.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выступившая против Лукашенко баскетболистка сборной Беларуси рассказала о нечеловеческих условиях в изоляторе.