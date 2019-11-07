Фото дня: матч "Шахтера" в Загребе увенчался комичным случаем

По окончании драматического матча Лиги чемпионов в Загребе между местным "Динамо" и донецким "Шахтером" (3:3) 25-летний защитник хорватского клуба Дино Перич не смог сдержать слез.

Пожарные утешают игрока "Динамо" Загреб после матча с "Шахтером" sportske.jutarnji.hr

После финального свистка игрок рухнул на газон рядом с рекламным щитом. Его попытались успокоить пожарные, которые присутствовали на игре. Соответствующее фото забавного эпизода опубликовало издание Sportske novosti.

Дино Перич sportske.jutarnji.hr

Дино Перич sportske.jutarnji.hr

Дино Перич sportske.jutarnji.hr

Дино Перич sportske.jutarnji.hr

Дино Перич sportske.jutarnji.hr

Напомним, поединок "Динамо" (Загреб) – "Шахтер" отличился невероятной интригой и крутой развязкой. За несколько минут до окончания игры хорватская команда вела со счетом 3:1, однако "горняки" в компенсированное время забили два гола. Решающий мяч был забит с пенальти, который заработал пришедший на подмогу своим нападающим Андрей Пятов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг 7 ноября свои матчи в Лиге Европы проведут киевское "Динамо" (19:55) и ПФК "Александрия" (22:00).

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