Форварда "Шахтера" ''кинули'' на деньги

Форварда донецкого "Шахтера" Кайоде обманул на деньги футбольный агент. Менеджер игрока предоставил игроку весьма невыгодные условия контракта, о которых сам нигериец узнал уже постфактум.

"У меня был недобросовестный агент, что помешало развитию моей карьеры. Когда он договорился с "Люцерном", то по условиям контракта половину моей зарплаты забрал себе. Я узнал об этом только постфактум. Поэтому, когда истек контракт с "Люцерном", я разорвал с ним соглашение. Это был период межсезонья, и мне нелегко было найти себе команду”, - цитирует Кайоде Динамо от Шурика.

ФК Шахтер

Напомним, что футболист пополнил ряды “Шахтера” в 2018 году. За донецкую команду нигериец сыграл семь матчей, но еще не забивал.

Как сообщал OBOZREVATEL, “Шахтер” в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов упустил победу над “Лионом” и, заняв третье место, получил право выступить в плей-офф Лиги Европы. Главный тренер “горняков” Паулу Фонсека поблагодарил за поддержку болельщиков НСК “Олимпийский” и заявил, что не против проводить все матчи своей команды в Киеве.