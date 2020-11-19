Форвард "Шальке": хочу выступать за Украину

Футболист немецкого "Шальке" и юношеской сборной Украины Игаль Брук заявил, что хочет выступать за национальную команду Украины.

Брук чистый украинец, а его родители из Луганской области, из Перевальска.

"Но я родился в Израиле, потом мы переехали в Канаду. Я мог бы, конечно, играть за сборные Израиля или Канады, но хочу выступать за Украину", – цитирует Брука "Профутбол Digital"

Форвард рассказал, что когда ему было 16 лет, он был на просмотре в нескольких немецких клубах, где хорошо себя проявил.

"Потом мой агент предложил вариант поехать на просмотр в "Баварию". Там я был десять дней, я понравился тренеру, но после этого в команду должен прийти новый коуч – Мирослав Клозе. Но уже Клозе не захотел брать меня в команду U-19. Он отдал предпочтение местным футболистам", – отметил игрок "Шальке".

После удачных выступлений за юношескую сборную Украины к отцу Игаля подошли скауты "Манчестер Сити".

"Они заинтересовались мной. Но на тот момент мне было меньше 18 лет, поэтому этот вариант отпал. Когда об этом узнал мой тренер в сборной, Владимир Езерский, он меня отправил в "Шахтер". Я тренировался с дублем неделю, они хотели меня подписать, но мои родители не захотели, чтобы я был в Украине. После этого я поехал на просмотр в Германию, где заключил соглашение с "Шальке", – сказал Брук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брук заявил о желании поскорее дебютировать в "сине-желтой" команде.