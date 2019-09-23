Форвард сборной Украины провел шикарный матч в Бельгии

Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук провел очередной классный матч за бельгийский клуб, забив два мяча в поединке 8-го тура чемпионата страны против "Зульте Варегема".

Роман Яремчук Belga

Форвард вышел в стартовом составе команды и на 34-й минуте уверенно реализовал пенальти, сравняв счет - 1:1. В середине второго тайма соперник "Гента" вновь вышел вперед. Но на 76-й минуте благодаря активным действиям украинца "Гент" вырвал ничью - Яремчук совершил рывок с мячом и, войдя в штрафную, пробил в нижний угол. Игра завершилась со счетом 2:2.

В нынешнем сезоне 23-летний Яремчук провел 11 матчей за "Гент", отметившись 9 голами и 3 результативными передачами.

"Гент" идет на пятом месте в турнирной таблице, отставая от лидера - "Стандарда" - на 4 пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября Ярмоленко забил эффектный гол "Манчестер Юнайтед" в английской Премьер-лиге.

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