Форвард сборной Италии попал в курьезную ситуацию в матче Серии А

В рамках итальянской Серии А "Лацио" принимал дома "Аталанту". В поединке с невероятной интригой римский клуб сумел отыграться после счета 0:3, вырвав на последней минуте ничью - 3:3.

При этом автор решающего гола в матче, форвард "Лацио" и сборной Италии Чиро Иммобиле попал в очень курьезную ситуацию. Реализовав пенальти, нападающий в порыве эмоций попытался снять футболку, но у него ничего не вышло. Игрок запутался в собственной амуниции и рухнул на газон.

Чиро Иммобиле

Над футболистом после игры подтрунировали болельщики. Досталось ему и в соцсетях. Ганский форвард лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг адресовал вопрос напрямую Иммобиле. "Какого черта ты сделал", - написал Обамеянг, прикрепив кучу смайлов.

Отметим, что украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отыграл весь матч против "Лацио".

После восьми сыгранных туров "Лацио" идет на шестом месте в турнирной таблице, у команды 12 очков. "Аталанта" занимает третью строчку, у нее 17 баллов.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок римского "Лацио" ранее перешел в украинский клуб.

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