Форвард "Реала" заразился коронавирусом и пропустит матч против "МанСити" в ЛЧ

Мариано Диас заразился коронавирусом и пропустит матч против "МанСити" в ЛЧ.

Нападающий "Реала" Мариано Диас сдал положительный тест на коронавирус и был отправлен на самоизоляцию.

Как сообщает издание Marca, все футболисты мадридского клуба прошли тестирование на наличие инфекции перед возвращением в расположение команды после короткого отдыха, связанного с окончанием чемпионата Испании. Игроки сдавали анализы дома, поэтому Диас не контактировал ни с кем из партнеров по "Реалу".

"Футболист хорошо себя чувствует и придерживается правил самоизоляции", – написано в клубном заявлении.

Диас пропустит ответный матч мадридцев в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Первая игра завершилась выездной победой англичан со счетом 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник китайского клуба "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллайни вылечился от коронавируса и сделал хет-трик за восемь минут в первом матче после возвращения на поле.