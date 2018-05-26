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Форвард "Реала" забил инопланетный супергол в финале ЛЧ

6.7тЧитать новость на украинском

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл отметился фантастическим ударом в финале Лиги чемпионов. Валлийский футболист забил второй мяч за испанцев в игре против "Ливерпуля".

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.

28-летний уроженец Кардиффа вышел на замену Иско на 61-й минуте и уже через 3 минуты вместе с шокированным стадионом праздновал гол.

Получив острый прострел с фланга Гарет в падении через себя мощнейшим ударом отправил кожаную сферу точно в ворота.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эту красоту.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киев эффектно посрамил российских пропагандистов на финале Лиги чемпионов.

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Читайте все новости по теме "финал Лиги чемпионов" на Обозревателе.

Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионовРеал - Ливерпуль
Персона
Гарет Бэйл
Место
УкраинаКиев
Объекты
ФК ЛиверпульРеал Мадрид
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