Форвард "Реала" забил инопланетный супергол в финале ЛЧ

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл отметился фантастическим ударом в финале Лиги чемпионов. Валлийский футболист забил второй мяч за испанцев в игре против "Ливерпуля".
OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.
28-летний уроженец Кардиффа вышел на замену Иско на 61-й минуте и уже через 3 минуты вместе с шокированным стадионом праздновал гол.
Получив острый прострел с фланга Гарет в падении через себя мощнейшим ударом отправил кожаную сферу точно в ворота.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эту красоту.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киев эффектно посрамил российских пропагандистов на финале Лиги чемпионов.
Кроме того, фанаты "Ливерпуля" признались, чем удивил Киев.
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