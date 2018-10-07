Полузащитник "Динамо" забил фантастический гол со штрафного - опубликовано видео

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Морозюк отметился невероятным ударом в матче 11-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге. Хавбек сборной Украины забил фантастический гол со штрафного в игре с донецким "Олимпиком".
На 28-й минуте Артем Беседин заработал для своей команды стандарт. Исполнять его взялся 30-летний экс-капитан "бело-синих" и выполнил это мастерски.
Морозюк настолько искусно закрутил кожаную сферу под перекладину ворот Махновского, что голкипер дончан ничего не смог сделать. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на этот шедевр.
Динамо – Олимпик 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 29 Морозюк.
Динамо – Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Кендзера, Гармаш, Шепелев, Дуэлунд (Шапаренко, 59), Цыганков, Морозюк (Сидклей, 62), Беседин (Сидорчук, 87).
Олимпик – Махновский, Кравченко, Снурницын, Немчанинов (Пасич, 83), Зубейко, Кольцов, Политыло, Ксенз, Дегтярев (Сондей, 71), Балашов (Пасич, 61), Тейшейра.
Предупреждения: Бурда (53), Тейшейра (59), Немчанинов (69), Кравченко (84).
Напомним, что недавно Ракицкий забил фантастический гол с 25 метров.