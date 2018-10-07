Полузащитник "Динамо" забил фантастический гол со штрафного - опубликовано видео

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Морозюк отметился невероятным ударом в матче 11-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге. Хавбек сборной Украины забил фантастический гол со штрафного в игре с донецким "Олимпиком".

На 28-й минуте Артем Беседин заработал для своей команды стандарт. Исполнять его взялся 30-летний экс-капитан "бело-синих" и выполнил это мастерски.

Морозюк настолько искусно закрутил кожаную сферу под перекладину ворот Махновского, что голкипер дончан ничего не смог сделать. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на этот шедевр.

Новости Голландский футболист забил фантастический гол с центра поля

Динамо – Олимпик 1:0 (1:0, 0:0) Гол: 1:0 – 29 Морозюк. Динамо – Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Кендзера, Гармаш, Шепелев, Дуэлунд (Шапаренко, 59), Цыганков, Морозюк (Сидклей, 62), Беседин (Сидорчук, 87).

Олимпик – Махновский, Кравченко, Снурницын, Немчанинов (Пасич, 83), Зубейко, Кольцов, Политыло, Ксенз, Дегтярев (Сондей, 71), Балашов (Пасич, 61), Тейшейра. Предупреждения: Бурда (53), Тейшейра (59), Немчанинов (69), Кравченко (84).

Напомним, что недавно Ракицкий забил фантастический гол с 25 метров.