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20 декабря • обновлено в 18:04
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Форвард "Динамо" попался на допинге – СМИ

2.2т
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Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Артем Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против "Мальме" 28 ноября.

Артем Беседин

Артем Беседин

ФК "Динамо"

Об этом сообщает Youtube-канал "Татотаке". По информации источника, футболист уже отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней. Остальные детали неизвестны, а расследование по этому делу только началось.

В этом сезоне Беседин сыграл за "Динамо" 23 матча и забил восемь голов. Также Беседин провел в 2019 году два матча за сборную Украины, в которых отметился одним голом.

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Сейчас футболисты "Динамо" находятся в отпуске, а приступят к тренировкам в середине января.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" впервые за много лет не сумело выйти из группы Лиги Европы.

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Автор
Юрий Трохимчук
Тема
Лига Европы
Персона
Артем Беседин
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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