Форвард "Динамо" отреагировал на видео, на котором его избили собутыльники

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин не стал отрицать подлинность скандального видео, на котором его ударили по лицу во время пьяного застолья.

Футболист выразил надежду на то, что ролик послужит хорошим уроком для молодого поколения.

Артем Беседин ФК "Динамо" Киев

"Эта неприятная ситуация случилась четыре года назад. Я попал в дурную компанию и отлично понимаю, что эта история меня не красит. С тех пор в моей жизни многое изменилось. Я профессионально отношусь к футболу, постоянно поддерживаю себя в форме. У меня прекрасная семья: супруга и ребенок. Конечно, сейчас ничего подобного со мной произойти не может. Пусть это видео будет уроком для молодых ребят и девушек. Не повторяйте чужих ошибок. Внимательно следите, с кем вы общаетесь, и не попадайте в плохие компании", – приводит слова Беседина Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, после выхода из карантина киевское "Динамо" в товарищеском матче не смогло обыграть "Рух".