Форвард "Динамо" отбыл годичную дисквалификацию за допинг

Максим Иншаков Футбол 18:50, 19.12.2020 Обновлено: 19:12, 19.12.2020

19 декабря закончился годичный срок дисквалификации форварда киевского "Динамо" Артема Беседина.

24-летний футболист сборной Украины отбывал наказание за нарушение антидопинговых правил, которое получил 19 декабря 2019 года. Поэтому срок действия "бана" отсчитывался с этого дня.

Артем выступает за "бело-синих" с 2013 года. За это время принял участие в 71 поединке, в котором отметился 25 забитыми мячами.

За национальную команду дебютировал в 2016 году. Всего сыграл в 13 матчах. Забил два гола.

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