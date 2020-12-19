Форвард "Динамо" отбыл годичную дисквалифиацию за допинг
19 декабря закончился годичный срок дисквалификации форварда киевского "Динамо" Артема Беседина.
24-летний футболист сборной Украины отбывал наказание за нарушение антидопинговых правил, которое получил 19 декабря 2019 года. Поэтому срок действия "бана" отсчитывался с этого дня.
Артем выступает за "бело-синих" с 2013 года. За это время принял участие в 71 поединке, в котором отметился 25 забитыми мячами.
За национальную команду дебютировал в 2016 году. Всего сыграл в 13 матчах. Забил два гола.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Артем Беседин провалил допинг-тест после матча пятого тура Лиги Европы против "Мальме" (3:4) 28 ноября 2019-го.
В его крови нашли запрещенный препарат фонтурацетам, который попал в его организм по ошибке главврача "Динамо"
Он перепутал таблетки и случайно дал Артему не то лекарство
19 октября 2020 года нападающий приступил к тренировкам с киевским клубом
Шевченко заявил, что форвард "Динамо" Беседин является тем игроком, который однозначно может усилить сборную