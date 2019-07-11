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Фонсека закатил скандал на тренировке "Ромы" и выгнал помощника

3.3т Читать материал на украинском

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека поругался со своим первым помощником Тиагу Леалем прямо на футбольном поле перед началом тренировочного занятия.

Тренировка была закрытой для посещения прессы, однако на занятии присутствовали журналисты клубного телеканала "Ромы", которые и стали свидетелями конфликта.

Паулу Фонсека

Паулу Фонсека

По информации Corriere dello Sport, Фонсека неоднократно повышал голос на своего коллегу и сделал тому жесткий выговор. Главный тренер римлян завелся до такой степени, что другому представителю тренерского штаба Нуну Кампушу пришлось успокаивать Фонсеку и отводить своего босса в сторону. В итоге Леалю пришлось покинуть пределы поля.

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Стоит отметить, что Леаль — тренер по тактике. Он работает с Фонсекой уже на протяжении пяти лет и входил, в частности, в тренерский штаб "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, легенда "Ромы" Франческо Тотти резко высказался из-за прихода Фонсеки в римский клуб.

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Персона
Паулу Фонсека
Место
Италия Рим
Тег
ФК Рома
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