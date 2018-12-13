Фонсека заговорил о переезде "Шахтера" на "Олимпийский"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека заявил о том, что его клуб готов рассмотреть вопрос переезда на НСК "Олимпийский". При этом, по словам наставника "оранжево-черных", он был впечатлен той поддержкой, которую "горняки" получили от фанатов во время игры Лиги чемпионов с "Лионом" на столичном стадионе.

"Нам очень нравится играть в Харькове – мы привыкли там играть, нам там хорошо, "Шахтер" поддерживают болельщики. Играть в Киеве? Почему бы и нет. Сегодняшний матч показал, что у "Шахтера" в Киеве также немало болельщиков, ведь в такую погоду далеко не все пойдут на стадион. Поэтому – почему бы и нет играть в Киеве", – сказал Фонсека на послематчевой пресс-конференции.

ФК "Шахтер"

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" сыграл вничью с французским "Лионом" и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы. По словам Паулу Фонсеки, его команде немного не повезло в решающем поединке группового этапа Лиги чемпионов.