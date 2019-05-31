Фонсека возглавит итальянский клуб — СМИ

Наставник донецкого "Шахтера" португалец Паулу Фонсека рассматривается в качестве основного претендента на пост главного тренера сразу двух итальянских команд — "Ромы" и "Милана".

Как сообщает Forzaroma.info, руководство римского клуба считает Фонсеку идеальной кандидатурой, и предлагает португальцу контракт на 3 года с зарплатой 2 миллиона евро за сезон.

Паулу Фонсека

В свою очередь, после отставки Дженнаро Гаттузо, "Милан" активно ищет нового главного тренера. По информации Tuttosport, инвесторы клуба настаивают, чтобы команду возглавил иностранный специалист. Миланцы также собираются провести переговоры с главным тренером "Порто" Сержиу Консейсау и экс-наставником "Марселя" Руди Гарсией.

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов выразил готовность без проблем отпустить Фонсеку, если португальцу предложит контракт один из европейских топ клубов.

Фонсека отмечает чемпионство "Шахтера"

Паулу Фонсека тренирует "Шахтер" с лета 2016 года. Под его руководством клуб завоевал семь трофеев, сделав в этом сезоне золотой дубль, выиграв и чемпионат иКубок страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека признался, что его команда достигла максимально возможных результатов за время его работы.

По словам наставника "горняков", команде невероятно трудно из-за того, что ей приходится играть не в родном городе.

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