Фонсека решил забрать в "Рому" лидера "Шахтера"

Комментируя свой переход в "Рому", Паулу Фонсека заявил, что хотел бы видеть в своей новой команде 3-4 игроков донецкого "Шахтера".

По информации авторитетной итальянской газеты Corriere dello Sport, среди главных приоритетов португальца — лидер горняков Исмаили. Однако трансфер бразильца выглядит проблемным, поскольку "Шахтер" хочет получить за футболиста 20 миллионов евро, а "Рома" готова заплатить только 15 млн.

Исмаили в матче против "Ромы"

Заметим, что в контракте Исмаили приписана сумма отступных за игрока в размере 100 миллионов евро, однако "Рома" ее активировать не собирается.

В завершившемся сезоне Исмаили провел за "Шахтер" 39 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

Как сообщал OBOZREVATEL, португальский специалист Луиш Каштру назначен новым главным тренером донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает пресс-служба "горняков". Контракт сроком на два года с 57-летним наставником был подписан в среду, 12 июня. На этом посту Каштру заменит своего соотечественника Паулу Фонсеку.

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