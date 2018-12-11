Фонсека рассыпался в комплиментах "Динамо"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека выразил слова благодарности киевскому "Динамо" и лично Игорю Суркису, который предоставил возможность "горнякам" сыграть заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов против "Лиона" на НСК "Олимпийский".

"Прежде всего хочу поблагодарить город и городские власти, что предоставили возможность провести матч в Киеве. Также хочу поблагодарить искренне как "Динамо", так и господина президента киевского клуба", - цитирует Фонсеку Tribuna.

При этом португальский специалист отметил неординарность сложившейся ситуации.

"Думаю, то, что происходит сейчас, это впервые в стране. Мы играем домашний матч в Лиге чемпионов на стадионе нашего главного соперника. Такого, насколько я знаю, раньше не происходило. Знаю, что президент "Динамо" первым поднял руку и сказал, что поможет здесь играть. Поэтому мое искреннее большое спасибо "Динамо" и президенту киевского клуба. Я очень тронут до глубины своего сердца, спасибо", – рассыпался в комплиментах киевскому клубу Фонсека.

Паулу Фонсека ФК Шахтер

Напомним, что из-за введения военного положения в городах Украины Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" из Харькова в Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис призвал украинских болельщиков поддержать на следующей неделе в Еврокубках не только киевский клуб, но и "Шахтер", который на "Олимпийском" сразится с "Лионом" в Лиге чемпионов.