''39 тысяч болельщиков ''Шахтера'': Фонсека поблагодарил за поддержку в матче ЛЧ

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал ничью "Шахтера" в последнем матче группового раунда Лиги чемпионов против "Лиона". Португальский специалист поблагодарил болельщиков за невероятную поддержку на НСК "Олимпийский".

"То, что я хочу действительно оценивать и говорить сейчас, это то, что на трибунах было 39 тысяч болельщиков "Шахтера". Это были наши болельщики, они создавали настоящую атмосферу и тепло поддерживали нас до конца. Я говорил об этом вчера на пресс-конференции, что нам было важно, чтобы команду поддержали в Киеве, где нам пришлось сыграть этот матч. В результате мы получили хорошую поддержку, и это самое главное", - рассказал Фонсека на послематчевой пресс-конференции.

ФК Шахтер

Наставник "Шахтера" объяснил, что у его команды не получилось в матче против "Лиона".

"Результат сегодня для нас никак не победный, для нас это всего лишь ничья. Но Шахтер был близок к тому, чтобы выйти в плей-офф и добиться высоких целей. Что действительно не получилось, так это извлечь пользу из отдельных эпизодов, когда все решали индивидуальные качества", - нашел причину такого результата португалец.

Напомним, что "Шахтер" не сумел удержать победу в заключительном матче Лиги чемпионов, ведя в счете после первого тайма. Но результат матча на НСК "Олимпийский" позволил "горнякам" занять третье место в группе и продолжить борьбу за кубок Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики в Киеве вывесили баннер, в котором выразили свое недовольство тем, что принципиальный соперник "Динамо" - донецкий "Шахтер" провел поединок Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский".