Фонсека может трудоустроится в Англии

Наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека может возглавить клуб второго по значимости дивизиона чемпионата Англии – Чемпионшипа. В услугах португальского специалиста заинтересовано руководство "Астон Виллы".

"Львы" планируют подписать соглашение с новым тренером до средины октября, пока команды будут отдыхать от чемпионата во время игр сборной, сообщает BirminghamLive.

Паулу Фонсека ФК Шахтер

Напомним, что "Вилла" приняла решение прекратить сотрудничество со Стивом Брюсом из-за неутешительных результатов команды. В последних десяти матчах в разных турнирах "львы" лишь единожды праздновали победу. Серия неудач опустила "Астон Виллу" на 13-е место турнирной таблицы Чемпионшипа по итогам 11 игр. От первого места "львов" отделяет 7 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Паулу Фонсека объяснил, почему "Шахтер" не сумел удержать победу в матче второго тура Лиги чемпионов против "Лиона".