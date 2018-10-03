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Фонсека может трудоустроится в Англии

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Наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека может возглавить клуб второго по значимости дивизиона чемпионата Англии – Чемпионшипа. В услугах португальского специалиста заинтересовано руководство "Астон Виллы".

"Львы" планируют подписать соглашение с новым тренером до средины октября, пока команды будут отдыхать от чемпионата во время игр сборной, сообщает BirminghamLive.

Паулу Фонсека

Паулу Фонсека

ФК Шахтер

Новости
Фонсека совершил постыдный поступок, общаясь с Хацкевичем

Напомним, что "Вилла" приняла решение прекратить сотрудничество со Стивом Брюсом из-за неутешительных результатов команды. В последних десяти матчах в разных турнирах "львы" лишь единожды праздновали победу. Серия неудач опустила "Астон Виллу" на 13-е место турнирной таблицы Чемпионшипа по итогам 11 игр. От первого места "львов" отделяет 7 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Паулу Фонсека объяснил, почему "Шахтер" не сумел удержать победу в матче второго тура Лиги чемпионов против "Лиона".

Персона
Паулу Фонсека
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