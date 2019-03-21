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Фонсека может покинуть "Шахтер" – СМИ

2.2тЧитать материал на украинском

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека может вскоре сменить клуб. В услугах португальского специалиста заинтересована итальянская "Рома".

Фонсека попал в шорт-лист кандидатов на позицию главного тренера римского клуба. Также на кресло наставника претендуют Джан Пьеро Гасперини, Маурицио Сарри, Марко Джампаоло и Антонио Конте, сообщает Corriere dello Sport.

Паулу Фонсека

Паулу Фонсека

ФК Шахтер

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Букмерекеры уже начали принимать ставки на то, кто станет следующим главным тренером "Ромы". Вероятность того, что римский клуб возглавит Фонсека букмекеры оценили с коэффициентом 7,5. Самым реальным кандидатом на этот пост аналитики считают Гасперини.

Как сообщал OBOZREVATEL, румынский специалист Мирча Луческу после увольнения со сборной Турции нашел неожиданный вариант продолжения карьеры. Экс-тренеру "Шахтера" предложили возглавить "Бешикташ", сделав его аналогичным донецкому клубу.

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Персоны
Паулу ФонсекаАнтонио Конте
Теги
ФК ШахтерФК Рома
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