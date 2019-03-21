Фонсека может покинуть "Шахтер" – СМИ

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека может вскоре сменить клуб. В услугах португальского специалиста заинтересована итальянская "Рома".

Фонсека попал в шорт-лист кандидатов на позицию главного тренера римского клуба. Также на кресло наставника претендуют Джан Пьеро Гасперини, Маурицио Сарри, Марко Джампаоло и Антонио Конте, сообщает Corriere dello Sport.

Паулу Фонсека ФК Шахтер

Букмерекеры уже начали принимать ставки на то, кто станет следующим главным тренером "Ромы". Вероятность того, что римский клуб возглавит Фонсека букмекеры оценили с коэффициентом 7,5. Самым реальным кандидатом на этот пост аналитики считают Гасперини.

Как сообщал OBOZREVATEL, румынский специалист Мирча Луческу после увольнения со сборной Турции нашел неожиданный вариант продолжения карьеры. Экс-тренеру "Шахтера" предложили возглавить "Бешикташ", сделав его аналогичным донецкому клубу.

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