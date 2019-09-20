Флаг "ДНР": матч Лиги чемпионов ознаменовался выходкой фанатов

Фанаты сербского клуба "Црвена Звезда" привезли на матч Лиги чемпионов с "Баварией" в Мюнхен флаг так называемой ДНР.

Об этом сообщает фанатский паблик Troublemakers&Ultras Action в Facebook. "Эту тряпку заметил один из наших читателей на вчерашнем выезде сербов в Мюнхен", — написано в посте.

Это не первый подобный случай: ранее болельщики из Белграда вывешивали баннеры и флаги самопровозглашенного террористического образования на домашних матчах и встрече со "Спартаком" в Москве.

Отметим, что в среду, 18 сентября, "Црвена Звезда" проиграла в гостях "Баварии" в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов со счетом 0:3.

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