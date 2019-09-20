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20 сентября • обновлено в 13:51
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Флаг "ДНР": матч Лиги чемпионов ознаменовался выходкой фанатов

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Фанаты сербского клуба "Црвена Звезда" привезли на матч Лиги чемпионов с "Баварией" в Мюнхен флаг так называемой ДНР.

Об этом сообщает фанатский паблик Troublemakers&Ultras Action в Facebook. "Эту тряпку заметил один из наших читателей на вчерашнем выезде сербов в Мюнхен", — написано в посте.

Это не первый подобный случай: ранее болельщики из Белграда вывешивали баннеры и флаги самопровозглашенного террористического образования на домашних матчах и встрече со "Спартаком" в Москве.

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Отметим, что в среду, 18 сентября, "Црвена Звезда" проиграла в гостях "Баварии" в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов со счетом 0:3.

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Тема
Лига чемпионов
Место
Германия Мюнхен
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Мосин Клим
Мосин Клим
усе правильно！ теперь собираем манатки и айда на ПМЖ в дыныры))) а то просто тряпочкой махать любой сможет.
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