Киевское "Динамо" помогло Киевской городской клинической больнице и закупило дорогостоящее оборудование, крайне необходимое для борьбы с коронавирусом в Украине.

"Футбольный клуб "Динамо" приобрел для нашей больницы полный комплект современного автоматического биохимического анализатора. Это оборудование, которое очень необходимо больнице, особенно сейчас, во время большой нагрузки на клиники из-за пандемии COVID-19. Оно используется для обследования больных, в том числе больных инфекционными заболеваниями, инфицированных коронавирусом", – цитирует официальный сайт команды главного врача Киевской городской клинической больницы №9 Михаила Валюка.

ФК "Динамо" Киев Официальный сайт ФК "Динамо" Киев

Он также поблагодарил столичный клуб от лица всех врачей и пациентов клиники, пожелав "Динамо" успехов.

"Это серьезное и очень дорогостоящее оборудование, которое больница не может позволить приобрести за свой счет. Поэтому я от имени коллектива больницы и наших пациентов очень благодарен "Динамо" за то, что эта просьба была выполнена и мы сможем использовать новейшее оборудование для нашей работы. Желаю успехов вашей команде", – добавил Валюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный клуб "Динамо" выступил с обращением к болельщикам по поводу ситуации с распространением коронавируса и жестким карантином в Украине.

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