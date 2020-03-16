ФК "Динамо" обратился к болельщикам из-за ситуации с коронавирусом

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) выступил с обращением к болельщикам по поводу ситуации с распространением коронавируса и жестким карантином в Украине.

"В последние дни игра в футбол, любовь к которой нас всех объединяет, отошла на второй план. На первом – здоровье и безопасность людей перед угрозой, которая стоит перед всем миром. Нам больно видеть матчи без зрителей, нам больно наблюдать, как отменяют футбольные встречи и останавливают турниры. Но безопасность людей – превыше всего!

ФК "Динамо"

В этих условиях футбольный клуб "Динамо" (Киев) призывает своих болельщиков быть ответственными гражданами. Многочисленные ограничения на государственном и местном уровне являются вынужденными мерами, призванными помочь остановить распространение вируса COVID-19.

Проявите ответственность, понимание и заботу друг о друге. Не выходите из дома без необходимости, соблюдайте правила гигиены и выполняйте рекомендации компетентных организаций! Берегите себя!", – говорится в обращении ФК "Динамо".

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