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21 ноября • обновлено в 18:09
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Стая девушек и браслет за 1 млн: лидер "Динамо" заинтриговал личным фото

2.5т
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Хавбек "Динамо" Виктор Цыганков стильной вечеринкой отметил день рождения. Праздник пришлось перенести: 15 ноября, когда Виктору исполнилось 22 года, он находился в составе сборной Украины.

Виктор Цыганков

Виктор Цыганков

Instagram Виктора Цыганкова

Как сообщила kp.ua, футболист собрал друзей в одном из киевских ресторанов – Fabius. Для торжества Виктор Цыганков выбрал яркий наряд, фишкой которого стал золотистый пиджак.

Поклонников, впрочем, удивил не только "прикид" динамовца, но и фото Виктора в компании сразу двух девушек, к которым он, вероятно, проявляет особенные чувства.

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Публикация от Viktor Tsygankov 🇺🇦 (@viktortsygankov)

Многие пользователи сети восторгаются вкусом динамовца. "Шикарные просто", "Икона стиля", "Витя, что за блеск и шик?", "Стиляга", – отмечают в комментариях.

Однако часть подписчиков не поняли всю широту "современных нравов": "Сколько у тебя девушек?", "Безвкусно абсолютно", "Витька зажрался, в последнее время играет плохо, так еще и браслет Картье за 1 млн грн... Я разочарован".

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Напомним, ранее Виктор Цыганков принял участие в матче с Сербией в отборе Евро-2020. Всего он забил 3 мяча в квалификации чемпионата Европы. Сборная Украины впервые в своей истории завершила календарный год без поражений.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский футболист наехал на "Динамо" и "Шахтер", чьи игроки, по его мнению, "позажирались".

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Автор
Денис Карпов
Персона
Виктор Цыганков
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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