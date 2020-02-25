Суркис попросил молодых игроков "Динамо" забыть о девочках

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис перед стартом нынешнего сезона обратился к футболистам команды "Динамо" U-19 с мотивационной речью.

Этот эпизод стал частью документального проекта "Неизвестное "Динамо".

Игорь Суркис с командой "Динамо" U-19 dynamomania.com

"Ну что, у вас амбиции есть в первую команду попасть? Надо стремиться. Там и заработать можно, и семьи обеспечить свои. А если вы просто поиграть в футбол собрались, так я могу с вами сейчас выйти поиграть. А если серьезно – то настраивайтесь, доказывайте. Легионеры у нас не покупаются пачками, как раньше. Давайте, дорога открыта! Девочки, бары... Я все понимаю, сам был молодым. Но это нужно отнести на задний план, а футбол – на первом плане. И тогда все будет", – сказал Игорь Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" призвал фанатов не критиковать команду за неудачи в сезоне, а набраться терпения. По мнению босса "бело-синих", команда находится в стадии строительства из-за большого наличия молодых игроков.

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