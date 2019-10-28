"Даже если не атакует": Суркис объяснил ничью "Динамо" с "Карпатами"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал потерю очков своей команды в матче 12 тура УПЛ против "Карпат".

Игорь Суркис komandaonline.com

"Через это нужно пройти, не переживать и двигаться дальше. У нас в среду игра с "Шахтером" в Кубке. Завтра сегодняшний матч уже все забудут. Шабанов сидел расстроенный. Парень переживает, но это рикошет. Нужно забивать. За 90 минут команда может забить, даже если не атакует. Ребята расстроены, но после еврокубков всегда так тяжело", - сказал президент "Динамо".

Напомним, поединок "Динамо" - "Карпаты" завершился вничью - 1:1. Львовяне спаслись на 85 минуте, когда после прострела с фланга защитник "Динамо" Артем Шабанов срезал мяч в собственные ворота.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал поражение его команды абсолютно незаслуженным.

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