Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлес

Костариканская фитнес-модель Карла Родригес решила порадовать своих поклонников откровенной фотосессией.

28-летняя фитоняшка снялась топлес, прикрыв обнаженную грудь руками. В комментариях отметили идеальную форму округлостей спортсменки, посоветовав ей в следующий раз не скрывать такую красоту от зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая американская фитнес-модель Джессика Уивер порадовала свою 10-миллионную армию подписчиков в Instagram, снявшись топлес.

32-летняя калифорнийка, которая после пластической операции стала обладательницей бюста 10-го размера, обнажила свое внушительное достоинство.