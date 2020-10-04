Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлес

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,4 т.
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлес

Костариканская фитнес-модель Карла Родригес решила порадовать своих поклонников откровенной фотосессией.

28-летняя фитоняшка снялась топлес, прикрыв обнаженную грудь руками. В комментариях отметили идеальную форму округлостей спортсменки, посоветовав ей в следующий раз не скрывать такую красоту от зрителей.

Карла Родригес со спины
Карла Родригес стоя
Карла Родригес топлес
Карла Родригес
Карла Родригес на берегу бассейна
Карла Родригес загорает
Карла Родригес с едой
Карла Родригес демонстрирует бицепс
Карла Родригес на пляже
Карла Родригес в тренажерном зале
Карла Родригес в купальнике
Карла Родригес в черном платье
Карла Родригес с короткой стрижкой
Карла Родригес в салатовом купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая американская фитнес-модель Джессика Уивер порадовала свою 10-миллионную армию подписчиков в Instagram, снявшись топлес.

32-летняя калифорнийка, которая после пластической операции стала обладательницей бюста 10-го размера, обнажила свое внушительное достоинство.

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