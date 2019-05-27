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Финал Лиги Европы: УЕФА наложил запрет из-за рекордсмена "Шахтера"

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УЕФА запретил лондонскому "Арсеналу" перед началом финала Лиги Европы провести акцию в поддержку своего полузащитника армянина Генриха Мхитаряна.

По информации газеты Daily Mail, игроки "канониров" собирались выйти на разминку перед решающим матчем в одинаковых футболках с фамилией армянского легионера на спине. Однако, такие действия клуб обязан согласовывать с организаторами, а УЕФА выступила категорически против этой идеи.

Напомним, что лондонский "Арсенал" принял решение оставить Мхитаряна в Англии и не везти на финал Лиги Европы из соображений безопасности. "Канониры" боятся, что его присутствие в Баку отвлечет остальную часть команды и сотрудников.

Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян

Новости
Финал Лиги Европы: Арсенал жестко наехал на УЕФА

Дело в том, что гражданам Армении запрещен въезд в Азербайджан из-за Карабахского конфликта. При этом ранее Европейский футбольный союз (УЕФА) объявил о том, что Мхитарян сможет спокойно принять участие в финале Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики лондонского "Арсенала" потребовали от УЕФА перенести финал Лиги Европы, который состоится 29 мая в столице Азербайджана Баку.

По их мнению, дело не только в том, что матч двух английских команд состоится в пяти тысячах километров от Туманного Альбиона, куда очень сложно добраться, но и конфликт между Арменией и Азербайджаном не позволит выступить в решающей встрече полузащитнику "Арсенала" Генриху Мхитаряну.

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Тема
Лига Европы
Персона
Генрих Мхитарян
Теги
ФК Арсенал ЛондонУЕФА
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