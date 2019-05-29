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Финал Лиги Европы: тренер "Челси" взбесился на тренировке – скандальное видео

1.8тЧитать материал на украинском

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри в бешенстве покинул тренировку своей команды накануне финала Лиги Европы с "Арсеналом".

Занятие проходило накануне на поле Олимпийского стадиона в Баку, где состоится поединок. В одном из моментов нападающий "синих" Гонсало Игуаин достаточно жестко сыграл против Давида Луиса. Футболисты после этого эпизода продолжили выяснять отношения, что и взбесило Сарри.

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Итальянский специалист в ярости бросил на газон бейсболку, затем пнул ее ногой и ушел в раздевалку своей команды. Соответствующее видео на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал британский телеканал BT Sport.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА запретил футболистам лондонского "Арсенала" проводить акцию в поддержку рекордсмена "Шахтера" Генриха Мхитаряна.

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Тема
Лига Европы
Место
АзербайджанБаку
Тег
ФК Челси
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