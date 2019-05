Финал Лиги Европы: тренер "Челси" взбесился на тренировке – скандальное видео

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри в бешенстве покинул тренировку своей команды накануне финала Лиги Европы с "Арсеналом".

Занятие проходило накануне на поле Олимпийского стадиона в Баку, где состоится поединок. В одном из моментов нападающий "синих" Гонсало Игуаин достаточно жестко сыграл против Давида Луиса. Футболисты после этого эпизода продолжили выяснять отношения, что и взбесило Сарри.

Итальянский специалист в ярости бросил на газон бейсболку, затем пнул ее ногой и ушел в раздевалку своей команды. Соответствующее видео на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал британский телеканал BT Sport.

Tempers fraying in the Chelsea camp? 😡



Higuain and Luiz come together in training and Maurizio Sarri is furious! pic.twitter.com/obSZ51KGGd