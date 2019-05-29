Финал Лиги Европы: почему Динамо зависит от результата матча Челси – Арсенал

Болельщикам и футболистам киевского "Динамо" есть смысл поддержать лондонский "Челси" в финале Лиги Европы.

Об этом заявил известный украинский журналист, заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов. Он обратил внимание, что в случае победы "синих" в битве с "Арсеналом" у динамовцев повысятся шансы на выход в Лигу чемпионов.

"Если выиграет "Челси", "Лион" напрямую заходит в Лигу чемпионов. Если выиграет "Арсенал", "Лион" остается в квалификации Лиги чемпионов, и шансы на то, что победитель пары с "Лионом" попадет в последней квалификации на "Динамо" (если оно туда проходит), составляет ровно 50%. Это слишком большой процент, чтобы к нему относиться снисходительно. Если же "Лион" проходит в ЛЧ напрямую, то эти 50% переходят прекрасно нам знакомому "Олимпиакосу". Почувствуйте разницу", – пояснил Шахов на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, финал Лиги Европы "Челси" – "Арсенал" состоится в среду, 29 мая. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, лондонский "Арсенал" выступил с заявлением по поводу участия в матче с "Арсеналом" рекордсмена донецкого "Шахтера" Генриха Мхитаряна.

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