Финал Лиги Европы: назван фаворит матча Челси – Арсенал

Лондонский "Челси" считается фаворитом финала Лиги Европы в противостоянии со своими соотечественниками из "Арсенала".

Команды поспорят за трофей в среду, 29 мая, на Олимпийском стадионе в Баку. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Челси – Арсенал. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на победу "аристократов" принимаются с коэффициентом 2,35. Ничья по итогам 90 минут основного времени оценивается котировкой 3,30. А показатели на успех "Арсенала" достигают уровня 3,00.

Челси – Арсенал

При этом поставить на то, что "Челси" станет обладателем трофея, можно с котировкой 1,67. На "Арсенал" аналогичная позиция оценивается показателем 2,10.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Арсенал" жестко раскритиковал УЕФА из-за финала Лиги Европы. Кроме того, "канониры" приняли решение исключить из заявки на матч в Баку рекордсмена "Шахтера".

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