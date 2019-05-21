Финал Лиги Европы: "Арсенал" сделал заявление из-за рекордсмена "Шахтера"

Рекордсмен донецкого "Шахтера" и чемпионатов Украины по футболу Генрих Мхитарян точно не примет участия в финале Лиги Европы, который 29 мая пройдет в Баку.

Лондонский "Арсенал", цвета которого защищает армянский полузащитник, посредством своего официального сайта объявил о том, что Генрих не полетит в столицу Азербайджана.

"Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна, но после обсуждения этого вопроса с ним и его семьей мы все вместе договорились, что он не будет на нашем выезде. Мы написали в УЕФА, выражая нашу глубокую обеспокоенность по поводу этой ситуации. Генрих был ключевым игроком на нашем пути к финалу, так что это большая потеря для нас с точки зрения команды", – говорится в заявлении "канониров".

Генрих Мхитарян ФК "Арсенал"

Отметим, что между Арменией и Азербайджаном существует конфликт из-за Нагорного Карабаха, в результате чего армянам запрещен въезд на территорию соседнего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, на финалах Лиги Европы и Лиги чемпионов 2019 года будет впервые использовано новшество в составах команд.

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