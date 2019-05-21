ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Финал Лиги Европы: "Арсенал" сделал заявление из-за рекордсмена "Шахтера"

6.6тЧитать материал на украинском

Рекордсмен донецкого "Шахтера" и чемпионатов Украины по футболу Генрих Мхитарян точно не примет участия в финале Лиги Европы, который 29 мая пройдет в Баку.

Лондонский "Арсенал", цвета которого защищает армянский полузащитник, посредством своего официального сайта объявил о том, что Генрих не полетит в столицу Азербайджана.

"Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна, но после обсуждения этого вопроса с ним и его семьей мы все вместе договорились, что он не будет на нашем выезде. Мы написали в УЕФА, выражая нашу глубокую обеспокоенность по поводу этой ситуации. Генрих был ключевым игроком на нашем пути к финалу, так что это большая потеря для нас с точки зрения команды", – говорится в заявлении "канониров".

Новости
Финал Лиги Европы: Арсенал жестко наехал на УЕФА

Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян

ФК "Арсенал"

Отметим, что между Арменией и Азербайджаном существует конфликт из-за Нагорного Карабаха, в результате чего армянам запрещен въезд на территорию соседнего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, на финалах Лиги Европы и Лиги чемпионов 2019 года будет впервые использовано новшество в составах команд.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Персона
Генрих Мхитарян
Тег
ФК Арсенал Лондон
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения