"Севилья" в матче с пятью голами выиграла у "Интера" финал Лиги Европы

Испанская "Севилья" обыграла итальянский "Интер" в невероятно зрелищном финале Лиги Европы.

Команда Хулена Лупетеги разобралась с подопечными Антонио Конте в Кельне – 3:2.

Соперники выдали совершенно потрясающий матч. Уже в первом тайме болельщики увидели четыре забитых мяча. На 5-й минуте счет открыл нападающий "Интер" Ромелу Лукаку, который реализовал пенальти.

Итальянцы были впереди лишь шесть минут, нарвавшись на затяжную атаку испанцев, которую эффектным ударом завершил Люк де Йонг.

Голландский легионер "Севильи" через 20 минут сделал дубль, но в ответ "Интер" ответил голом опытного уругвайца Диего Година.

Второй тайм выдался менее результативным. Команды явно принялись играть по счету, что сказалось на зрелищности встречи.

В середине второго тайм дубль обязан был оформлять Лукаку, но бельгийский форвард не смог реализовать выход один на один. Расплата за упущенный момент наступила на 74-й минуте после удара ножницами хавбека "Севильи" Диего Карлоса.

"Нерадзурри" были вынуждены рисковать и идти вперед. На 82-й минуте итальянцы создали убойный момент, но игроки "Севильи" вынесли мяч с линии пустых ворот. В итоге испанцы удержали победу и в шестой раз завоевали трофей.

"Севилья" Испания – "Интер" Италия – 3:2 (2:2, 1:0)

Голы: 0:1 – 5, пенальти Лукаку, 1:1 – 12 де Йонг, 2:1 – 33 де Йонг, 2:2 – 35 Годин, 3:2 – 74 Диего Карлос.

"Севилья" – Буну, Диего Карлос (Гудель, 86), Кунде, Навас, Регилон, Фернандо, Жордан, Окампос (Мунир, 71), Банега, Сусо (Васкес, 78), де Йонг (Эн-Несири, 85).

"Интер" – Ханданович, Янг, де Врей, Бастони, Д'Амброзио (Мозес, 78), Брозович, Гальярдини (Эриксен, 78), Барелла, Годин (Кандрева, 90), Мартинес (Санчес, 78), Лукаку.

Предупреждения: Диего Карлос (4), Барелла (41), Банега (45), Бастони (55), Гальярдини (73).

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