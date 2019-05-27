Финал Лиги Европы 2019: смотреть онлайн

Уже в среду, 29 мая (22:00 по киевскому времени) в Лиге Европы пройдет финальный поединок - за кубок сразятся английские "Челси" и "Арсенал".
Нынешний финал уже стал необычным - впервые в истории турнира, с 2009-го, за трофей поспорят две команды из Англии, причем из одного города. Но при этом британские болельщики не хотят ехать на финал, а клубам пришлось возвращаться билеты…
КТО И КАК ПОПАЛ В ФИНАЛ
"Челси" и "Арсенал" дошли до финального матча с групповой стадии. Что интересно, обе команды в этом сезоне встречались с украинскими клубами - "Челси" в 1/8 финала разгромил "Динамо" (3:0 и 5:0), а "Арсенал" дважды в группе обыграл "Ворсклу" (4:2 и 3:0).
"Динамо" оказалось полностью бессильным в матче с "Челси"
В плей-офф "Челси" кроме "Динамо" прошел шведский "Мальме" (2:1, 3:0), чешскую "Славию" (1:0 и 4:3) и немецкий "Айнтрахт" (1:1, 1:1, по пен. - 4:3). "Арсенал" же разобрался с белорусским БАТЭ (0:1, 3:0), французским "Ренном" (1:3, 3:0), итальянским "Наполи" (2:0, 1:0) и испанской "Валенсией" (3:1, 4:2).
Между собой "Челси" и "Арсенал" играли в еврокубках только однажды - в Лиге чемпионов сезона 2003/2004, когда в 1/4 финала "аристократы" победили с общим счетом 3:2.
ГДЕ ПРОЙДЕТ ФИНАЛ
Решающий матч ЛЕ впервые принимает Азербайджан, в столице Баку. Игра состоится на стадионе "Олимпийский" вместительностью 70 тысяч зрителей.
ПОЧЕМУ ВОКРУГ ФИНАЛА ВОЗНИК СКАНДАЛ
В УЕФА рассчитывают, что благодаря большой вместительности стадиона нынешний финал побьет рекорд посещаемости Лиги Европы/Кубка УЕФА (пока он установлен на финале 1999 года в Москве, "Парма" - "Лацио").
Но накануне матча английские болельщики создали определенный кризис - фанаты не желают ехать в Баку из-за дальнего расстояния (около 5 000 км) и недостаточного количества билетов, выделенных на поединок. Из-за этого клубы были вынуждены возвращать в УЕФА билеты, полученные по своим квотам, и могут лишиться существенной поддержки.
КТО ТРЕБОВАЛ ПЕРЕНЕСТИ ФИНАЛ
Опять же, лондонские болельщики "Арсенала". Здесь причиной стал фактор полузащитника "Канониров" Генриха Мхитаряна, который не сыграет в финале по политическим причинам.
Дело в том, что Мхитарян как гражданин Армении не может посещать Азербайджан из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Официально известно, что Мхитарян посещал Нагорный Карабах, из-за чего попал под санкции азербайджанских властей. И хотя в Азербайджане были готовы сделать исключение для Мхитаряна, сам игрок принял решение пропустить финал.
Having considered all the current options, we had to take the tough decision for me not to travel with the squad to the Europa League Final. It‘s the kind of game that doesn’t come along very often for us players and I must admit, it hurts me a lot to miss it. I will be cheering my teammates on! Let‘s bring it home @arsenal 🏆💪🏼💪🏼💪🏼 #uel #final #arsenal #chelsea #afc #coyg
БУДЕТ ЛИ VAR?
Несмотря на то, что по ходу турнира в матчах Лиги Европы не использовалась система видеоповторов (VAR), в финале она будет введена. Итальянская бригада рефери во главе с Джанлукой Рокки сможет прибегать к помощи повторов во всех нужных случаях.
ЧТО ПОЛУЧИТ ПОБЕДИТЕЛЬ КРОМЕ КУБКА
Победитель Лиги Европы благодаря последним изменениям в регламенте от УЕФА получит также прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.
"Арсенал" оказался слабее "Челси" в Премьер-лиге
Хотя "Челси" уже там, обеспечив себе 3 место в английской Премьер-лиге. И в случае победы "аристократов" прямую путевку в ЛЧ, согласно системе коэффициентов, получит бронзовый призер чемпионата Франции (5-я ассоциация в рейтинге УЕФА). Если же победит "Арсенал", то именно он сыграет в следующем году в ЛЧ, так как в Англии занял 5-е место, не дающее право на Лигу чемпионов.
КАКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ УСТАНОВИЛИ "ЧЕЛСИ" И "АРСЕНАЛ"
Выйдя в финал Лиги Европы, "Челси" и "Арсенал" по-своему переписали историю - впервые в турнире (как Лиги Европы, так и предшествующего Кубка УЕФА) кубок разыграют две команды из одного города.
До этого в финале несколько раз играли команды только из одной страны. Последним был испанский финал сезона 2011/2012, когда в битве за кубок встретились "Атлетико" (Мадрид) и "Атлетик" (Бильбао).
"Атлетико" стал победителем в последнем "национальном" финале Лиги Европы
Что интересно, английские команды третий раз кряду выходят в финал ЛЕ. В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" обыграл голландский "Аякс" (2:0), а в сезоне 2015/2016 "Ливерпуль" уступил испанской "Севилье" (3:1).
Сугубо английским финал был только однажды - в самом первом сезоне Кубка УЕФА. В сезоне 1971/72 трофей разыгрывали в двухматчевом противостоянии "Тоттенхэм" и "Вулверхемптон Уондерерс" (2:1 и 1:1).
ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ
Украинские любители английского противостояния "Челси" и "Арсенала" смогут посмотреть финал ЛЕ в прямом эфире телеканала "Футбол 2". Также игру будут транслировать российский вещатель "Матч ТВ" и белорусский ТК "Беларусь 5".
КТО ФАВОРИТ?
Букмекеры отдают предпочтение "Челси" - ставки на победу "аристократов" принимаются с коэффициентом 2,35. Ничья в основное время оценивается котировкой 3,30. А успех "Арсенала" оценивается показателем в 3,00.
При этом поставить на то, что "Челси" просто станет обладателем трофея, можно с котировкой 1,67. На "Арсенал" аналогичная позиция оценивается показателем 2,10.
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