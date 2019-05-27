Финал Лиги Европы 2019: смотреть онлайн

Уже в среду, 29 мая (22:00 по киевскому времени) в Лиге Европы пройдет финальный поединок - за кубок сразятся английские "Челси" и "Арсенал".

Нынешний финал уже стал необычным - впервые в истории турнира, с 2009-го, за трофей поспорят две команды из Англии, причем из одного города. Но при этом британские болельщики не хотят ехать на финал, а клубам пришлось возвращаться билеты…

КТО И КАК ПОПАЛ В ФИНАЛ

"Челси" и "Арсенал" дошли до финального матча с групповой стадии. Что интересно, обе команды в этом сезоне встречались с украинскими клубами - "Челси" в 1/8 финала разгромил "Динамо" (3:0 и 5:0), а "Арсенал" дважды в группе обыграл "Ворсклу" (4:2 и 3:0).

"Динамо" оказалось полностью бессильным в матче с "Челси"

В плей-офф "Челси" кроме "Динамо" прошел шведский "Мальме" (2:1, 3:0), чешскую "Славию" (1:0 и 4:3) и немецкий "Айнтрахт" (1:1, 1:1, по пен. - 4:3). "Арсенал" же разобрался с белорусским БАТЭ (0:1, 3:0), французским "Ренном" (1:3, 3:0), итальянским "Наполи" (2:0, 1:0) и испанской "Валенсией" (3:1, 4:2).

Между собой "Челси" и "Арсенал" играли в еврокубках только однажды - в Лиге чемпионов сезона 2003/2004, когда в 1/4 финала "аристократы" победили с общим счетом 3:2.

ГДЕ ПРОЙДЕТ ФИНАЛ

Решающий матч ЛЕ впервые принимает Азербайджан, в столице Баку. Игра состоится на стадионе "Олимпийский" вместительностью 70 тысяч зрителей.

ПОЧЕМУ ВОКРУГ ФИНАЛА ВОЗНИК СКАНДАЛ

В УЕФА рассчитывают, что благодаря большой вместительности стадиона нынешний финал побьет рекорд посещаемости Лиги Европы/Кубка УЕФА (пока он установлен на финале 1999 года в Москве, "Парма" - "Лацио").

Но накануне матча английские болельщики создали определенный кризис - фанаты не желают ехать в Баку из-за дальнего расстояния (около 5 000 км) и недостаточного количества билетов, выделенных на поединок. Из-за этого клубы были вынуждены возвращать в УЕФА билеты, полученные по своим квотам, и могут лишиться существенной поддержки.

КТО ТРЕБОВАЛ ПЕРЕНЕСТИ ФИНАЛ

Опять же, лондонские болельщики "Арсенала". Здесь причиной стал фактор полузащитника "Канониров" Генриха Мхитаряна, который не сыграет в финале по политическим причинам.

Дело в том, что Мхитарян как гражданин Армении не может посещать Азербайджан из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Официально известно, что Мхитарян посещал Нагорный Карабах, из-за чего попал под санкции азербайджанских властей. И хотя в Азербайджане были готовы сделать исключение для Мхитаряна, сам игрок принял решение пропустить финал.

БУДЕТ ЛИ VAR?

Несмотря на то, что по ходу турнира в матчах Лиги Европы не использовалась система видеоповторов (VAR), в финале она будет введена. Итальянская бригада рефери во главе с Джанлукой Рокки сможет прибегать к помощи повторов во всех нужных случаях.

ЧТО ПОЛУЧИТ ПОБЕДИТЕЛЬ КРОМЕ КУБКА

Победитель Лиги Европы благодаря последним изменениям в регламенте от УЕФА получит также прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

"Арсенал" оказался слабее "Челси" в Премьер-лиге

Хотя "Челси" уже там, обеспечив себе 3 место в английской Премьер-лиге. И в случае победы "аристократов" прямую путевку в ЛЧ, согласно системе коэффициентов, получит бронзовый призер чемпионата Франции (5-я ассоциация в рейтинге УЕФА). Если же победит "Арсенал", то именно он сыграет в следующем году в ЛЧ, так как в Англии занял 5-е место, не дающее право на Лигу чемпионов.

КАКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ УСТАНОВИЛИ "ЧЕЛСИ" И "АРСЕНАЛ"

Выйдя в финал Лиги Европы, "Челси" и "Арсенал" по-своему переписали историю - впервые в турнире (как Лиги Европы, так и предшествующего Кубка УЕФА) кубок разыграют две команды из одного города.

До этого в финале несколько раз играли команды только из одной страны. Последним был испанский финал сезона 2011/2012, когда в битве за кубок встретились "Атлетико" (Мадрид) и "Атлетик" (Бильбао).

"Атлетико" стал победителем в последнем "национальном" финале Лиги Европы

Что интересно, английские команды третий раз кряду выходят в финал ЛЕ. В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" обыграл голландский "Аякс" (2:0), а в сезоне 2015/2016 "Ливерпуль" уступил испанской "Севилье" (3:1).

Сугубо английским финал был только однажды - в самом первом сезоне Кубка УЕФА. В сезоне 1971/72 трофей разыгрывали в двухматчевом противостоянии "Тоттенхэм" и "Вулверхемптон Уондерерс" (2:1 и 1:1).

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ

Украинские любители английского противостояния "Челси" и "Арсенала" смогут посмотреть финал ЛЕ в прямом эфире телеканала "Футбол 2". Также игру будут транслировать российский вещатель "Матч ТВ" и белорусский ТК "Беларусь 5".

КТО ФАВОРИТ?

Букмекеры отдают предпочтение "Челси" - ставки на победу "аристократов" принимаются с коэффициентом 2,35. Ничья в основное время оценивается котировкой 3,30. А успех "Арсенала" оценивается показателем в 3,00.

При этом поставить на то, что "Челси" просто станет обладателем трофея, можно с котировкой 1,67. На "Арсенал" аналогичная позиция оценивается показателем 2,10.

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