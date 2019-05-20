Финал Лиги чемпионов-2019: смотреть онлайн

До решающего матча Лиги чемпионов остается две недели. 1 июня в Мадриде будет необычайно жарко, ведь на "Ванда Метрополитано" состоится английское дерби.

20 МАЯ. Впервые в финале Лиги чемпионов тренеры команд смогут использовать новшество относительно заявки на матч. Это стало возможным благодаря изменениям регламента.

17 МАЯ. "Ливерпуль" объявил о том, что будет штрафовать своих фанатов за перепродажу билетов на финал. Команда получила 17000 тикетов на "Ванда Метрополитано", а заявок поступило уже более 30000. Перекупщикам пригрозили уголовным преследованием, запретом на посещение "Энфилда".

15 МАЯ. Букмекеры назвали "Ливерпуль" фаворитом матч. Ставки на победу "красных" в основное время принимаются с коэффициентом 1,95. На "Тоттенхэм" можно поставить с котировкой 4,00.

14 МАЯ. Стало известно имя главного арбитра финала Лиги чемпионов. Обслуживать встречу будет словенец Дамир Скомина, который в нынешнем сезоне угодил в два скандала на стадии 1/8 финала.

13 МАЯ. УЕФА неожиданно предоставил "Ливерпулю" негласный статус хозяев финала-2019. Такое решение было приняты в связи с вопросами безопасности.

10 МАЯ. Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает Киев российским городом.

"I don't know what these people have for breakfast. It is irresponsible"



Jurgen Klopp slams UEFA over their Champions League and Europa League Final arrangements.



More: https://t.co/5HcpRHt7NQ pic.twitter.com/KLU8khIHqq — Sky Sports News (@SkySportsNews) 10 мая 2019 г.

10 МАЯ. Английские клубы установили невероятное достижение в нынешнем еврокубковом сезоне. Впервые в истории трофеи двух главных континентальных турниров разыграют представители одной страны. "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" в ЛЧ и "Арсенал" с "Челси" в ЛЕ.

8 МАЯ. Пару "Ливерпулю" по решающему матчу составил лондонский "Тоттенхэм". "Шпоры" в невероятной стиле на последней секунде вырвали путевку в финал у "Аякса".

7 МАЯ. Первым финалистом Лиги чемпионов стал английский "Ливерпуль". После разгрома на "Камп Ноу" команда Юргена Клоппа уничтожила соперника на своем поле – 4:0.

3 МАЯ. УЕФА объявил суммы призовых для финалистов. Победитель Лиги чемпионов получит 19 миллионов евро, а проигравший в финале – на четыре миллиона меньше.

2 МАЯ. В первых полуфиналах победы одержали "Аякс" и "Барселона". Голландцы на выезде одолели "Тоттенхэм" – 0:1. А испанский гранд разгромил "Ливерпуль" на своем поле – 3:0.

КОГДА ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня, в субботу. Это будет последний матч сезона в клубном футболе, а после закрытия ЛЧ свои матчи в отборе на Евро и в финале Лиги наций проведут сборные команды стран. Нынешний финал станет уже 9-м в истории Лиги чемпионов, который проходит по субботам - до 2010-го главный еврокубковый трофей неизменно разыгрывали в среду.

КТО СЫГРАЕТ В ФИНАЛЕ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Кто именно сыграет в финале на мадридском "Ванда Метрополитано", сталоизвестно в начале мая. 30 апреля и 1 мая пройшли первые полуфиналы - "Тоттенхэм" - "Аякс" и "Барселона" - "Ливерпуль", а ответные поединки состоялись через неделю, 7-го и 8 мая. Затем у команд будет чуть больше трех недель на подготовку к финалу.

В последний раз "Аякс" играл в финале Лиги чемпионов в далеком 1996 году. "Барселона" же и "Ливерпуль" в последний раз разыгрывали кубок совсем недавно - в 2015-м и 2018 годах соответственно (англичане обидно уступили "Реалу" в Киеве на "Олимпийском"). И только "Тоттенхэм" в этой компании "бедный родственник" - лондонцы еще никогда не добирались до решающего матча ЛЧ, максимум играя в 1/2-й. Номинальным хозяином финала будет победитель пары "Тоттенхэм" - "Аякс".

В начале сезона у мадридцев было немало надежд увидеть свою команду (а то и две!) в домашнем финале, но судьба уже отвернулась от Мадрида. "Реал", выиграв три предыдущие Лиги чемпионов, в 1/8-й сенсационно "сгорел" "Аяксу", а многообещающий "Атлетико" после домашней победы над "Ювентусом" (2:0) в гостях пропустил "трешку" от Криштиану Роналду.

Мадрид станет вторым городом в Европе, принявшим 5 финалов Лиги чемпионов. До этого четыре таких матча проходили на "Сантьяго Бернабеу" - в 1957, 1969, 1980 и 2010 годах. Для "Ванда Метрополитано" (который является стадионом "Атлетико") это будет первый матч такого масштаба на международной арене. Хотя если вспомнить страсти в борьбе за проведение финала, когда матч изначально отдали Баку, "Метрополитано" мог вполне остаться в стороне.

Новый стадион "Атлетико" был открыт в 2017 году и вмещает 68 тыс. зрителей, будучи построенным на месте старой арены "Метрополитано" за 240 млн. евро. На сегодняшний день "Ванда" является одним из самых современных и прогрессивных арен в мире, отбирая себе статус главного стадиона Мадрида у старенького "Сантьяго Бернабеу".

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