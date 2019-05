Финал Лиги чемпионов-2019: смотреть онлайн

До решающего матча Лиги чемпионов остается две недели. 1 июня в Мадриде будет необычайно жарко, ведь на "Ванда Метрополитано" состоится английское дерби.

20 МАЯ. Впервые в финале Лиги чемпионов тренеры команд смогут использовать новшество относительно заявки на матч. Это стало возможным благодаря изменениям регламента.

17 МАЯ. "Ливерпуль" объявил о том, что будет штрафовать своих фанатов за перепродажу билетов на финал. Команда получила 17000 тикетов на "Ванда Метрополитано", а заявок поступило уже более 30000. Перекупщикам пригрозили уголовным преследованием, запретом на посещение "Энфилда".

15 МАЯ. Букмекеры назвали "Ливерпуль" фаворитом матч. Ставки на победу "красных" в основное время принимаются с коэффициентом 1,95. На "Тоттенхэм" можно поставить с котировкой 4,00.

14 МАЯ. Стало известно имя главного арбитра финала Лиги чемпионов. Обслуживать встречу будет словенец Дамир Скомина, который в нынешнем сезоне угодил в два скандала на стадии 1/8 финала.

13 МАЯ. УЕФА неожиданно предоставил "Ливерпулю" негласный статус хозяев финала-2019. Такое решение было приняты в связи с вопросами безопасности.

10 МАЯ. Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает Киев российским городом.

"I don't know what these people have for breakfast. It is irresponsible"



Jurgen Klopp slams UEFA over their Champions League and Europa League Final arrangements.



More: https://t.co/5HcpRHt7NQ pic.twitter.com/KLU8khIHqq