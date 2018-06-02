Финал Лиги чемпионов в Киеве: женщины в ударе

Обладательницы Кубка женской Лиги чемпионов определились 24 мая в Киеве на поле стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. Почетный трофей оспаривали две сильнейшие на сегодня европейские команды – четырехкратный победитель чемпионской Лиги французский "Лион" и немецкий "Вольфсбург", который дважды становился обладателем Кубка.

В составах обеих команд немало легионерок – из Польши, Японии, Норвегии, Исландии, Швейцарии, Голландии, олимпийские чемпионки, вийе-чемпионки мира. Финал вышел на загляденье. После окончания основного времени игры на табло светился счет 0:0. На третьей минуте экстра-тайма игрок "Вольфсбурга", датчанка Хардер открыла счет, но, оставшись вскоре в меньшинстве, немки еще в первом дополнительном тайме пропустили три мяча.

Новости Президент УЕФА официально поблагодарил Павелко за финал Лиги чемпионов

Окончательную же точку в игре поставила самая звездная в "Лионе" 33-летняя полузащитница Абили. Это был её 81-й матч в Лиге чемпионов, и, судя по всему, последний. Абили стала пятикратной обладательницей Кубка, а сам "Лион" завоевал почетный трофей в третий раз подряд.

Французский клуб в придачу к Кубку получил 250 тысяч евро призовых. Не так уж много по сравнению с победителем мужской Лиги чемпионов, мадридским "Реалом", которому УЕФА отстегнул 15,5 млн евровалюты.

Напрасно волновались

Футболистки обеих команд перед матчем волновались, а придут ли на трибуны стадиона "Динамо" болельщики. Пришли – 14 237. Уверен, многие футбол в исполнении женщин видели впервые и, не сомневаюсь, он им понравился. Как нравится болельщикам многих стран. К примеру, на финале 2012 года "Франкфурт" – "Лион" (0:2) на трибунах мюнхенского Олимпийского стадиона собралось 50 212 болельщиков, и это пока является рекордом турнира.

Киев стал счастливым для футболисток "Лиона", уже пятикратных обладательниц трофея. А в 1986 году Лион стал счастливым для футболистов "Динамо" – 2 мая на поле стадиона "Жерлан" в присутствии 45 тысяч зрителей киевляне в финале Кубка Кубков победили мадридский "Атлетико" (3:0). Почетный приз подопечные Валерия Лобановского завоевали во второй раз.

Со следующего года финалы Лиги чемпионов уже будут проводиться в разных странах. Так, в 2019-м женский решающий матч будет сыгран на берегах Дуная, в Будапеште, а мужской разыграют в Мадриде. В 2020-м мужской финал будет сыгран в Стамбуле, а женский – вновь на берегах Дуная, но уже в Вене.

* * *

В свое время свои силы в Лиге чемпионов пробовали и сильнейшие украинские клубы. Но дальше 1/16 финала черниговская "Легенда", харьковские "Жилстрой-1" и "Жилстрой-2", а также "Нефтехимик" из Калуша никогда не проходили. Этот этап недосягаем для наших команд уже на протяжении восьми лет.

В нашей сборной играли, да и сейчас играют, способные футболистки. Многие из них выступают в зарубежных клубах. А некоторые даже играли в финале Лиги чемпионов – как, к примеру, Дятел, Апанащенко, Баранова, Лишафай, Зинченко, Костроба, которые в составе пермской "Звезды-2005" в 2009 году по сумме двух матчей уступили немецкому "Дуйсбургу".

Предлагали остаться в США

С каждым годом падает уровень чемпионата Украины. В высшей лиге выступают 10 команд, представляющие Чернигов и область, Харьков, Днепр, Костополь, Умань… Есть и киевская команда АТЕК, идущая на последнем месте: в 17 матчах столичные футболистки потерпели 16 поражений, 6 мячей забили и 116 (!) пропустили. А в первой лиге таблицу замыкает еще один столичный клуб "Атекс-Оболонь".

Мне, как коренному киевлянину, журналисту с большим стажем, который в свое время много рассказывал о женском футболе, обидно, что в столице он практически исчез. А ведь были у нас хорошие боеспособные команды – "Спартак", "Динамо", "Арена", успешно выступавшие в чемпионатах СССР и Украины, на международных турнирах. А киевское "Динамо" (тренер – Александр Чубаров) собирало на своих матчах по пять тысяч зрителей.

Помнится, на матче между сборной столичных журналистов и женской сборной собралось восемь тысяч зрителей. Основное время завершилось вничью – 3:3, ваш покорный слуга защищал ворота представителей СМИ, а в серии пенальти наша команда успешно "отскочила".

Лет 15 тому назад динамовки Киева выступили на международном турнире в американском городе Тусон. На этом празднике женского футбола с участием 28 команд посчастливилось побывать и мне. Так вот, киевлянки заняли четвертое место. Некоторым нашим девушкам предлагали остаться за океаном, стать студентками местных университетов. В США был бум женского футбола, сборные этой страны выигрывали чемпионаты мира, олимпийские турниры. Сейчас же в Америке европейским футболом занимаются более миллиона представительниц прекрасного пола.

Обидно, что женский футбол исчез в "Динамо" (Киев). Ведь содержание команды – дело не такое уже обременительное. Годовых зарплат пары ведущих футболистов-мужчин с лихвой хватило бы для всей женской команды. А такие есть во многих европейских клубах: "Манчестер Сити", "Арсенале", "Челси", "Барселоне", "Валенсии", "Баварии" и т.д.

Новости Триумф и трагизм финала в Киеве

Что такое футбол в исполнении прекрасного пола? Размеры поля те же, что у мужчин, такие же два тайма по 45 минут, тот же вес мяча, и три арбитра обслуживают матч. А вот эмоций у женщин на зеленом газоне гораздо больше. Не катаются по полю, апеллируя к арбитру, не симулируют. Вот только после поражений частенько проливают горькие слезы.

И на десерт анекдот

Встретились два друга:

- Витя, ты был вчера на финале женской Лиги чемпионов?

- Был, но очень разочарован.

- Почему?

- Футболками после матча никто не обменивался. А я так надеялся…