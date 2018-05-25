Финал Лиги чемпионов в Киеве: все о мегасобытии

В оставшиеся дни до финала Лиги Чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский", в столице пройдет масса спортивных мероприятий.

НСК "Олимпийский"

Каждый год в городе, который принимает финал престижнейшего европейского клубного турнира, проводится специальный футбольный турнир легенд спорта - "Фестиваль Чемпионов".

Где встретить легенд футбола?

В пятницу, 25 мая, на специально установленном мини-футбольном поле на Крещатике (в районе ЦУМа) сыграют четыре команды - "Легенды" Реала", "Легенды "Ливерпуля", команда "Легенды УЕФА" и команда "Шевченко и друзья". В последней тренерами будут мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир Кличко.

Футболисты сыграют четыре матча по 30 минут каждый: два полуфинала, финал и игру за третье место, в перерывах между которыми состоится автограф-сессия.

Место проведения "Фестиваля чемпионов" UNIAN

Расписание матчей "Фестиваля чемпионов":

16:00-16:30 Первый полуфинал;

16:45-17:15 Второй полуфинал;

17:30-18:00 Матч за третье место;

18:15-18:45 Финал.

Трансляцию этого турнира покажут на экране на Крещатике, но трансляции самого финала Лиги Чемпионов там не будет.

Вход на "Фестиваль Чемпионов" бесплатный. При себе желательно иметь паспорт.

Состав команд "Фестиваля Чемпионов":

"Легенды "Реала": Ежи Дудек, Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Кристиан Карамбе, Макелеле, Камбьяссо, Миятович, Давор Шукер.

"Легенды "Ливерпуля": Дэвид Джеймс, Владимир Шмицер, Патрик Бергер, Макманаман, Джейсон Макейтир, Луис Гарсия, Робби Фаулер.

"Шевченко и друзья": Александр Шовковский, Ия Андрущак, Кларенс Зеедорф, Сергей Ребров, Андрей Шевченко, Билли Вингрув, Джереми Линч.

"Легенды Лиги чемпионов УЕФА": Витор Баия, Жозе Босингва, Марсель Десаи, Алекс Скотт, Деку, Мендьета, Селия Шашич, Хенрик Ларссон.

Фото с трофеями и футбол бездомных

Утром 24 мая на Крещатик привезут главные трофеи соревнований - Кубок Лиги чемпионов УЕФА и Кубок чемпионов среди женщин.

Кубок Лиги чемпионов УЕФА

Сфотографироваться с первым можно будет до 26 числа включительно. Второй уже вечером будет недоступен – женский финал пройдет именно 24 мая на стадионе "Динамо" Валерия Лобановского. Начало матча в 19.00.

В этот же день, 24 числа, состоится матч среди бездомных в рамках кампании УЕФА.

Места для фанов

На финал в столицу Украины ожидается приезд порядка 100 тысяч иностранных болельщиков, 20 тысяч из которых прилетят в день матча.

Парк им. Тараса Шевченко Место сбора фанатов "Ливерпуля"

Местом сосредоточения болельщиков "сливочных" будет площадь возле станции метро "Дворец Украина". Фаны "Ливерпуля" будут собираться в парке Шевченко. Там будут оборудованы зоны отдыха и именно с этих мест болельщики проследуют к "Олимпийскому".

Ограниченное движение

В день матча территорию вокруг стадиона перекроют в радиусе 1,5 километра.

К слову, улица Владимирская, бульвар Леси Украински, улицы Евгения Коновальца, Богдана Хмельницкого и Крещатик уже перекрыты с 12 мая. Периметр, очерченный по этим улицам, будет пешеходным. Ограничения будут действовать с 20:00 25 мая по 6:00 27 мая.

Жители, чьи дома расположены в транспортном периметре к своему жилью смогут подъехать с паспортом.

Припарковаться рядом со стадионом не выйдет.

Станция метро "Олимпийская" 26 мая закроется в 18:00. Но работа общественного транспорта в ночь на 27 мая будет продолжена на три часа.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится 26 мая на НСК "Олимпийский". Начало матча в 21:45. Прямую ТВ-трансляцию обеспечивают каналы "Украина" и "Футбол 1".

Время начала трансляций по всему миру UEFA

В Киеве на большом экране игру можно будет посмотреть только в одном месте – в фан-зоне на Контрактовой площади.