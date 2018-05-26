Финал Лиги чемпионов в Киеве: онлайн дня

На киевском НСК "Олимпийский" в субботу, 26 мая, состоится главный матч европейского клубного футбольного сезона. В финале Лиги чемпионов сойдутся действующий обладатель трофея испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль. Начало поединка – в 21:45.

Столица Украины на несколько дней стала центром европейского футбола. Десятки тысяч болельщиков, сотни журналистов и десятки экспертов заполнили улицы Киева в ожидании главного события дня – битвы "сливочных" и "красных" в борьбе за трофей.

Тем не менее, финал Лиги чемпионов не ограничивается собственно самим футбольным матчем. У гостей Киева, которые, несмотря на все сообщения ужастики западных СМИ добрались до Украины, и жителей столицы есть прекрасная возможность насладиться красотами города, поучаствовать в многочисленных конкурсах, отдохнуть, завести новые знакомства и т.д.

ГАЙД ПО ФИНАЛУ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

OBOZREVATEL предлагает своим читателям следить за всем, что происходит вокруг финала Лиги чемпионов, в режиме онлайн.

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17:10. Провели эксперимент. Прикинулись туристами и попали на откровенный развод.

17:00. Нужен нам финал Лиги Европы или Суперкубок?

Був радий напередодні матчу почути схвальні відгуки Президента УЄФА Александра Чеферіна про високий рівень організації фіналу Ліги Чемпіонів в українській столиці. А наступною ціллю для України буде проведення матчу Суперкубку УЄФА або фіналу Ліги Європи. pic.twitter.com/qamqY2t1X6 — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 мая 2018 г.

16:05. Футболисты "Ливерпуля" уже загрузились в клубный автобус. Что они собрались делать три часа на стадионе?!

15:38. Пока народ беззаботно гуляет в Киеве сообщили про минирование станций метро...

15:11. Братья Кличко поделились эмоциями от игры в Матче звезд. Счет игры узнаете по ссылке.

14:36. Вы же еще не забыли того швейцарца, который заплатил в киевском такси 1500 гривен за поездку. А теперь послушайте феерический спич ошалевшего при виде камеры OBOZ TV таксиста! Это того стоит.

13:49. Вот, что сейчас происходит в центре Киева. О-оу, там даже фаны "Бенфики" нарисовались.

13:24. Шикарный ролик с участием Александра Шовковского.

A young striker dreams of making it to the #UCLfinal. Can goalkeeping legend Oleksandr Shovkovskyi help him #StartSomethingPriceless in Kyiv? pic.twitter.com/l7vvSV7BGQ — #UCLfinal (@ChampionsLeague) 26 мая 2018 г.

13:14. В Украину не пустили четырех российских ультрас "Торпедо" (Владимир). Читайте подробности инцидента.

12:54. Фанаты "Реала" чувствуют себя отлично. Говоря, хорошая страны у нас, а на финале отличная атмосфера.

12:29. Встретили фаната из сытой Швейцарии, который наездил по Киеву на такси на 1500.

11:29. Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах отказался от соблюдения поста на время проведения финала.

10:15. А вот подъехали первые впечатления иностранцев. Говорят, цены в Киеве ожидали выше, но все равно они кусаются.

10:02. Кажется, "Ливерпуль" будет иметь подавляющее преимущество в поддержке. Даже киевляне за "красных".

9:57. Кстати, даже если вы не особо разбираетесь в футболе, все равно голосуйте!

9:35. Кстати, "Реал" накануне финала решил попробовать себя в баскетболе. Неужто руками собрались забивать? :-) Читайте подробности - Как Роналду феерил в киевском "Мередиане".

9:10. А вот так киевляне принимают гостей. Браво!

8:55. Народ продолжает подтягиваться...

Finally arrived here in Kyiv 🇺🇦Down to the Reds now ... “Win the European Cup for me” 🔴🏆 pic.twitter.com/cHeCbHZ3If — Jacob Whittingham (@jwhittingham02) 26 мая 2018 г.

06:02. "Не должны игнорировать": капитан "Реала" поддержал Украину в войне с Россией. Респект Серхио Рамосу!

СУТКИ ДО МАТЧА. Главный треш, конечно, исходит от сторонников ИГИЛ. Резней в Киеве грозили... Отбитые на голову люди.

СУТКИ ДО МАТЧА. Ну и, конечно, читайте подробности главного скандала накануне матча. Какая-то толпа в масках напала на фанатов "Ливерпуля". Крови было много...

СУТКИ ДО МАТЧА. И обязательно послушайте неофициальный гимн киевского финала. Говорят, нормально тащит так.

СУТКИ ДО МАТЧА. Тут такая история... Один из отелей Киева знатно подпортил себе репутацию перед финалом. Читайте, что произошло. Если коротко: "г***о на полу".

СУТКИ ДО МАТЧА. Российский журналист в восторге от НСК "Олимпийский".

СУТКИ ДО МАТЧА. Кстати, как вам британка Дуа Липа, которая споет на церемонии открытия? Фоточки девушки смотрите прямо здесь.

СУТКИ ДО МАТЧА. "Ливерпуль" сосредоточен перед игрой.

СУТКИ ДО МАТЧА. На тренировке "Реала" было достаточно весело. И уже понятно, что фаны "сливочных" готовят кореографию: смотрите, сколько картонок разложили.

СУТКИ ДО МАТЧА. Ажиотаж к матчу со стороны прессы просто нереальный!

Прошло полчаса. Очередь за аккредитацией как на на самые крутые американские горки в Диснейленде. #UCLfinal pic.twitter.com/jjjEVsv8Pb — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 25 мая 2018 г.

СУТКИ ДО МАТЧА. Если вы не знаете, куда пойти и что вообще происходит в Киеве, изучайте гайд по финалу Лиги чемпионов.

СУТКИ ДО МАТЧА. Гости Киева уже вовсю отжигают в столице.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Ливерпуля Джо Андерсон восхищенно отозвался о сотрудничестве с Виталием Кличко во время финала Лиги чемпионов.