Финал Лиги чемпионов в Киеве: онлайн дня

На киевском НСК "Олимпийский" в субботу, 26 мая, состоится главный матч европейского клубного футбольного сезона. В финале Лиги чемпионов сойдутся действующий обладатель трофея испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль. Начало поединка – в 21:45.

Столица Украины на несколько дней стала центром европейского футбола. Десятки тысяч болельщиков, сотни журналистов и десятки экспертов заполнили улицы Киева в ожидании главного события дня – битвы "сливочных" и "красных" в борьбе за трофей.

Тем не менее, финал Лиги чемпионов не ограничивается собственно самим футбольным матчем. У гостей Киева, которые, несмотря на все сообщения ужастики западных СМИ добрались до Украины, и жителей столицы есть прекрасная возможность насладиться красотами города, поучаствовать в многочисленных конкурсах, отдохнуть, завести новые знакомства и т.д.

ГАЙД ПО ФИНАЛУ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

OBOZREVATEL предлагает своим читателям следить за всем, что происходит вокруг финала Лиги чемпионов, в режиме онлайн.

17:10. Провели эксперимент. Прикинулись туристами и попали на откровенный развод.

17:00. Нужен нам финал Лиги Европы или Суперкубок?

16:05. Футболисты "Ливерпуля" уже загрузились в клубный автобус. Что они собрались делать три часа на стадионе?!

15:38. Пока народ беззаботно гуляет в Киеве сообщили про минирование станций метро...

15:11. Братья Кличко поделились эмоциями от игры в Матче звезд. Счет игры узнаете по ссылке.

14:36. Вы же еще не забыли того швейцарца, который заплатил в киевском такси 1500 гривен за поездку. А теперь послушайте феерический спич ошалевшего при виде камеры OBOZ TV таксиста! Это того стоит.

13:49. Вот, что сейчас происходит в центре Киева. О-оу, там даже фаны "Бенфики" нарисовались.

13:24. Шикарный ролик с участием Александра Шовковского.

A young striker dreams of making it to the #UCLfinal. Can goalkeeping legend Oleksandr Shovkovskyi help him #StartSomethingPriceless in Kyiv? pic.twitter.com/l7vvSV7BGQ