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Российских ультрас не пустили в Киев на финал Лиги чемпионов

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Четырем российским футбольным ультрас было отказано в пересечении украинской границе накануне финала Лиги чемпионов. Фанаты пытались попасть в нашу страну через Беларусь, однако на пункте пропуска в Черниговской области их задержали и отправили обратно.

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Финал Лиги чемпионов в Киеве: онлайн дня

dpsu.gov.ua

"Россияне в возрасте от 21 до 28 лет пересекали границу в пункте пропуска "Новые Яриловичи" автомобилем "Форд". Мужчины не могли четко сообщить цель своего путешествия в Украину и не имели подтверждающих документов, также пограничники установили, что они относятся к ультрас российского ФК "Торпедо" (г. Владимир). Кроме того, в ходе осмотра в них было найдено символику с агрессивными элементами изображения фанатов", – говорится в заявлении Госпогранслужбы Украины.

dpsu.gov.ua

dpsu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, один из российских журналистов рассказал, как попал в Киев на финал Лиги чемпионов.

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Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
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Украина
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