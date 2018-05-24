Финал Лиги чемпионов: росСМИ неожиданно заступилось за Украину

Западные СМИ, устроившие травлю Киева из-за цен на жилье и перелеты накануне финала Лиги чемпионов, в прошлом году провели аналогичную информационную атаку на Кардифф.

Об этом напомнило российское издание Чемпионат.com, которое встало на сторону Украины, обвинив коллег в предвзятом отношении к нашей стране.

"Все забыли, что в прошлом году в Кардиффе цены на жилье в среднем составляли 1 тысячу фунтов за ночь, а из Мадрида прямой рейс стоил больше 700 евро. И британские СМИ писали все о том же: о высоких ценах на билеты и сумасшедших владельцах отелей, завышающих прайс за одну ночь. Финал Лиги чемпионов – это всегда дорого. И неважно, в каком городе он проходит", – отметили российские журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, английский "Ливерпуль" сделал официальное заявление в контексте антиукраинских фейков западных СМИ.