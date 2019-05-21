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Финал Лиги чемпионов будет связан с Украиной: стали известны подробности

9.4тЧитать материал на украинском

Струнный квартет Asturia из Украины сыграет гимн Лиги чемпионов перед началом финального матча, который пройдет 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано". в Мадриде (Испания).

(слева направо): Мирослава Цыбка (виолончель), Вера Валиева (скрипка), Елена Москаленко (альт), Екатерина Головко (скрипка).

(слева направо): Мирослава Цыбка (виолончель), Вера Валиева (скрипка), Елена Москаленко (альт), Екатерина Головко (скрипка).

УЕФА

"Это удивительно, что у нас есть возможность выступить за несколько минут до начала матча, который смотрят миллионы людей по всему миру. Это момент, который мы будем ценить всю оставшуюся жизнь, и мы с нетерпением ждем выступления", – цитирует виолончелистку Мирославу Цибку пресс-служба УЕФА.

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Когда финал Лиги чемпионов 2019: кто играет и где пройдет

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфиналах ЛЧ "Ливерпуль" в фантастической битве сумел переиграть каталонскую "Барселону", а "Тоттенхэм" одолел сенсационный амстердамский "Аякс", вырвав путевку в финал на последней секунде.

Кроме того, впервые в финале 2013 года в финале Лиги чемпионов не будут участвовать настоящие идолы мирового футбола – Лионель Месси и Криштиану Роналду.

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Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Место
ИспанияМадрид
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Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
Финал Лиги чемпионов будет связан с Украиной-как??? Выступлением квартета? Клоуны редакции Обоза уже не знают откуда перемоги высасывать
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Lisitsin Vitalii, А що тебе засмучує,"адекватний" ти наш?
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