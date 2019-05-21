Финал Лиги чемпионов будет связан с Украиной: стали известны подробности

Струнный квартет Asturia из Украины сыграет гимн Лиги чемпионов перед началом финального матча, который пройдет 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано". в Мадриде (Испания).

(слева направо): Мирослава Цыбка (виолончель), Вера Валиева (скрипка), Елена Москаленко (альт), Екатерина Головко (скрипка). УЕФА

"Это удивительно, что у нас есть возможность выступить за несколько минут до начала матча, который смотрят миллионы людей по всему миру. Это момент, который мы будем ценить всю оставшуюся жизнь, и мы с нетерпением ждем выступления", – цитирует виолончелистку Мирославу Цибку пресс-служба УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфиналах ЛЧ "Ливерпуль" в фантастической битве сумел переиграть каталонскую "Барселону", а "Тоттенхэм" одолел сенсационный амстердамский "Аякс", вырвав путевку в финал на последней секунде.

Кроме того, впервые в финале 2013 года в финале Лиги чемпионов не будут участвовать настоящие идолы мирового футбола – Лионель Месси и Криштиану Роналду.

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