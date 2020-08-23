Финал Лиги чемпионов-2020: смотреть онлайн матча ПСЖ – "Бавария"

"Бавария" и ПСЖ встречались друг с другом 8 раз.

Немецкая "Бавария" и французский "Пари Сен-Жермен" в воскресенье, 23 августа, сыграют в финале Лиги чемпионов.

Главный клубный трофей Европы будет разыгран в Лиссабоне на стадионе "Эштадио да Луш". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов-2020 ПСЖ – Бавария. Время начала игры – 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПСЖ – БАВАРИЯ

Увидеть битву финалистов турнира можно будет в эфире телеканала "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

В России поединок парижан и мюнхенцев покажут "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1". Также трансляцию из Лиссабона проведет "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА ПСЖ – БАВАРИЯ

Фаворитом игры справедливо считается немецкий коллектив, который выиграл все 10 матчей в турнире с общим счетом 42:8. Ставки на победу "Баварии" в основное время принимаются с коэффициентом 2,08.

Ничья оценивается котировкой 4,10. А показатели на успех ПСЖ достигают уровня 3,20.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать решающий матч сезона в Лиге чемпионов доверили бригаде арбитров из Италии, которую возглавил Даниэле Орсато.

Даниэле Орсато – главный арбитр финала ЛЧ-2020

Помогать ему будут лайнсмены Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Роль четвертого судьи досталась Овидиу Хацегану из Румынии.

Систему видеопомощи арбитрам возглавит Массимилиано Иррати.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Томас Тухель, главный тренер ПСЖ:

– В полуфинале мы проповедовали свой стиль игры, контролировали контратаки соперника. Моя команда делала ставку на рывки атакующих футболистов между линиями соперника. Что я могу сказать Неймару о том, как забивать голы? Я за карьеру забил, может, гола два. Я ничего не могу ему сказать об этом, а Мбаппе может.

Ханс-Дитер Флик, главный тренер "Баварии":

– ПСЖ – отличная команда, они пробились в полуфинал, а теперь и в финал. Мы проанализируем кое-какие аспекты, мы знаем, что у них быстрые игроки. Мы постараемся организовать нашу оборону, но понятно, что наше главное оружие – давление на соперника.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

ПСЖ: Рико – Керер, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат – Верратти, Маркиньос, Эррера – Ди Мария, Неймар, Мбаппе

"Бавария": Нойер – Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис – Горецка, Тьяго – Перишич, Мюллер, Гнабри – Левандовски

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ

Команды уже восемь раз сыграли друг с другом. Все матчи состоялись на групповых этапах Лиги чемпионов. Пять побед одержали французы, а немцы были сильнее три раза. Интересно, что при этом разница мячей в противостоянии 12-11 в пользу парижан.

В последний раз ПСЖ и Бавария встречали в сезоне 2017/2018, обменявшись домашними победами – 3:0 в Париже и 3:1 в Мюнхене.

Как сообщал OBOZREVATEL, изменился состав возможных соперников киевского "Динамо" в квалификации нового розыгрыша Лиги чемпионов.

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